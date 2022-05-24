私下與世衛簽約收酬 衛署顧問醫生認欺詐

被告甘啟文（64歲）案發時任衛生署醫務微生物學顧問醫生，於衛生防護中心的公共衛生化驗服務處工作。他2013年退休後曾任中大醫學院名譽臨牀副教授，今年初因本案離職。

辯方求情稱，涉案傳染病活動成功舉辦，世衛及衛生署均滿意被告當時表現，案情較同類案輕微；被告承認犯錯，已有深切悔意，本月初亦已全額賠償署方，望獲額外刑期扣減。

世衛前高官求情讚業界翹楚

辯方呈上逾60封由被告前上司、同事及海外學者，包括世衛全球肺結核規劃司前司長Mario Raviglione等撰寫的求情信，稱被告是業界翹楚，任內他管理的「香港結核參比實驗室」被世衛評為跨國參比實驗室，辯方形容被告勤勞、謙卑，貢獻一生服務公眾。

辯方續稱，被告曾發表逾400篇學術論文，2003年SARS時義務到淘大花園驗病毒樣本，新冠疫情期間亦積極協助確診者及家屬、向醫護人員演講等，望法庭考慮其公共衛生貢獻。辯方稱被告於2014年被捕，2017年獲暫時釋放，至去年再被捕，認為案件延誤5年半，法庭應合理減刑。

訛稱旗下機構衛署伙伴

收3海外組織420萬

被告承認案情稱，他1992年有份創立非牟利組織「香港微生物學醫生協會」，協會的銀行戶口由他獨自控制。2005至2012年間，被告負責管理衛生署營運的「香港結核參比實驗室」。

案發期間，被告假稱協會是實驗室合作伙伴，或協會等同實驗室，獲授權代收款，未經衛生署批准下，分別與世衛及總部設於瑞士的「創新診斷基金會」簽署3份服務協議及備忘錄，並以協會戶口收取逾236萬元服務費。被告亦以相同手法，意圖誘使世衛一名代表簽訂3份服務協議，並將約62萬元轉帳至協會戶口。他另假稱協會等同衛生署，與「日本國立感染症研究所」簽署協議，舉辦多個有關追蹤食物傳染病活動，以協會戶口收取約128萬元資助。

【案件編號：DCCC 353/21】