醫生「和你sing」囚20月上訴 律政司：穿「暴大抗爭」衣是「自稱暴徒」

醫生：拍攝無叫口號 無意集結

上訴人張家齊（案發時23歲）為註冊醫生，早前被裁定一項非法集結罪成，被裁判官陳炳宙判囚1年8個月。上訴方稱，片段顯示上訴人獨自舉機拍攝集會，其間沒辱罵警察和叫口號，亦無從背包取出示威裝備，顯示他無意圖參與非法集結。

刑期方面，上訴方認為本案比起同類案件不算嚴重，不涉縱火和堵路等暴力行為，質疑原審判刑過於嚴苛。

律政司：如劫匪衣寫「搶劫犯」

律政司一方則稱，上訴人目睹其他示威者辱罵警察，卻沒離開現場，絕非普通市民，明顯有意參與集結。律政司提到，上訴人當日穿上有「暴大抗爭」字眼的黑色上衣，稱得上是「自稱暴徒」，情况猶如劫匪在銀行外穿上寫有「搶劫犯」的衣服，又認為原審判刑雖嚴厲，但非明顯過重。

高院法官陳仲衡聽畢雙方陳辭後，押後至7月15日頒判辭，其間上訴人須繼續服刑。

【案件編號：HCMA 484/21】

（反修例風暴）