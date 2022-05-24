宣誓簽「天日昭昭」被迫退休 公務員覆核 官批似口號 「不運用常理後果自負」

環境督察：內部沒統一簽名標準

公務員局：非處理公務所用簽名

司法覆核申請人胡德仁（音譯）任職公務員逾30年，去年被勒令提早退休；答辯人為公務員事務局。申請人昨自行陳辭稱，公務員內部沒有統一簽名標準，他在3份聲明的簽名欄寫上「天日昭昭」，屬真誠表現，並非拒絕簽署聲明。他又稱，局方未經仔細調查就要他停職和提早退休，做法不妥。

代表局方的大律師表示，「天日昭昭」與申請人的姓名無關，亦非申請人處理公務所用的簽名，認為其解釋不合情理。局方又稱，相關部門曾提醒申請人不得在簽名欄填寫其他字句，申請人堅持做法，已無法履行公務員職責，局方的決定符合公眾利益。

屬岳飛處死前遺言

法官高浩文一度批評，簽署聲明涉及真誠的諾言，申請人無法解釋清楚為何以「天日昭昭」簽名，「聽起來有點荒謬（nonsense）」。法官又稱，每個人都有常識，常理是按自己的名字簽署，惟申請人刻意違反常理，須承受任何代價。申請人回應稱，他曾在多份備忘錄簽下「天日昭昭」，但他離職後被禁止進入辦公室，有關文件已被當局取走。

法官聽畢雙方陳辭後，押後至今早頒下裁決。資料顯示，「天日昭昭」為宋朝名將岳飛違抗宋高宗將他召回臨安的命令後，被處死前寫下的遺言。

【案件編號：HCAL1640/21】