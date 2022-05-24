嚴重可停牌 謝偉俊曾停一年

拍裸照及過度宣傳 上訴至終院

謝偉俊於1997至1999年因多次違反專業操守，於2005年被獨立紀律審裁組裁定「8宗罪」全部成立，指控包括謝偉俊為雜誌拍攝裸照、不恰當宣傳及損害同業聲譽等，判停牌21個月及罰款5萬元。

謝偉俊事後在高等法院上訴，獲上訴庭撤銷其中兩項控罪，包括接受傳媒訪問時指同業是「吸血鬼」，以及向傳媒表示當時的女友白韻琹在其律師樓提供婚姻輔導，明示或暗示謝是離婚案專家；其拍攝全裸或半裸雜誌封面及不恰當宣傳等6項指控則維持原判。上訴庭將其停牌期減至12個月。

2008年謝偉俊再就其餘控罪向終審法院上訴被駁回，須即時執行停牌1年，事件前後歷時近10年。

今年初律師會曾宣布對顏曉婷律師事務所展開調查，其後認為其獨營執業者顏曉婷不適宜執業，暫吊銷其執業資格並介入律師行。本報當時引述消息稱，律師會接獲多名市民投訴，經調查後發現顏曉婷律師事務所涉違反《律師帳目規則》及有不誠實行為。