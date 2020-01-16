612基金案同業涉失當 律師會調查 首接國安處投訴 「高度機密」拒披露詳情

控沒限期內註冊 基金6人今提堂

另外，612人道支援基金信託人陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩，以及基金秘書施城威，被控「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」，案件今早在西九龍裁判法院提堂。

612人道支援基金5名信託人本月涉串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪被捕，國安處指調查期間發現有律師及大律師在提供法律服務時涉作出專業失當行為。本報曾引述消息稱至少數十人被投訴，警方發現個別大律師向司法機構聲稱以義務形式代表被告，但有收取612基金費用，另指控有大律師直接收到612基金簽發的支票。

陳澤銘：公正處理 程序長需時難料

律師會昨召開記者會回應。律師會會長陳澤銘確認收到警方投訴，稱已根據《香港事務律師專業操守指引》訂明的投訴及紀律機制展開調查，由於調查屬保密，不能披露任何詳情，該會會秉承公正、中立及客觀原則處理每宗投訴。他說是首次收到國安處投訴。

被問到多少律師被投訴、牽涉多少律師行、投訴內容為何、投訴是否與有義務律師收取612基金費用有關，陳澤銘重申調查屬「高度機密」，現階段不能披露詳情，以往亦不會披露被投訴人詳情，若今次披露則不公平。至於調查時間表、何時再向公眾交代，他說程序頗長，現階段難估計所需時間，在適當及可行下會公布更多資料。

律師會副會長余國堅說，當理事會收到投訴，會成立由3人組成的獨立專責小組審查，適當情况下會呈報律師紀律審裁組召集人以展開紀律處分聆訊，紀律審裁組完成研訊及調查後，有權作出適當命令，包括將律師從登記冊除名等（見表）。

稱「某程度上」法院會看見收費文件

對於有義務律師若收取612基金費用是否有問題、律師會否直接向法庭呈報費用及開支文件，陳澤銘表示，一般而言大律師要透過律師轉介才可為客戶提供服務，大律師是透過律師向客戶收費，行為守則要求他們在文件訂明大律師收費標準、工作性質等，「某程度上」法院會看到文件，知道律師與大律師之間的安排。他說律師是法庭人員，要確保法庭收到正確信息，「不可以誤導法庭」。

被問陳澤銘是否指某類案件、例如法援案件下，有關收費協定文件才可在法庭存檔或可供法庭查閱，律師會截稿前沒回覆。

律師會副會長湯文龍表示，有關消息被傳媒報道後引起社會廣泛關注，有不同揣測，無論投訴是否涉及任何案件，律師會有既定機制及程序處理，期望在調查保密的大前提下盡量向市民解釋，增加透明度。

大律師會：日後適時披露調查

大律師公會主席杜淦堃回覆本報查詢時重申已收到相關投訴，會按既定程序展開調查。至於日後會否公開交代投訴調查進展及結果，他說「適當時會再向大家披露」。

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