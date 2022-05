【明報專訊】前香港眾志主席、立法會前議員羅冠聰(Nathan)流亡海外兩年,佢喺美國耶魯大學讀完碩士,近日獲美國東岸賓夕法尼亞州私立博雅大學Washington & Jefferson College頒授榮譽博士學位,以表揚佢喺爭取人權、民主同自由上嘅貢獻。當屆畢業生仲每人獲派咗一本羅嘅著作Freedom: How We Lose It and How We Fight Back,Nathan話簽書都簽到手軟。