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2022年5月23日星期一
港聞二
麥當勞遇染變種婦10分鐘 三母子染疫 座位不近 歐家榮：待基因分析是否關連
總商會新主席稱港嚴防下如「孤島」 失人才生意 倡與內地「閉環式通關」
到戶接種逾2.3萬登記萬人已打 本周開始第二輪
多8指定診所停運 明恢復普通科門診
區議員：「提前上樓」料僅偏遠公屋適用 近年7邨入伙不等配套 招國偉：大埔、東涌項目或適合
皇后山居屋欠商場街市 居民寧遲四五月入伙
調查：全港逾40年屋邨共874伙空置
料未來5年收購用盡儲備 韋志成：市建局或現150億負現金流
港澳辦副主任王靈桂：一國兩制實踐要「培育新優勢」
旅巴凌晨停快線 新巴撼尾車長亡 死者被困1.5小時 同事稱駕駛態度良好
警破毒工場 檢藏飲管可卡因Happy粉
搗集團3倉庫 海關檢2800萬支私煙
職安例擬修 僱主可罰1000萬 倡增「可公訴罪行」檢控 量刑參考營業額
再傳救護延出動釀失救 消防查
BRCA基因突變增前列腺胰臟癌風險 調查：八成患癌者不知
談愛國教育重提中大生噓國歌 梁振英指沈祖堯沒認真處理
大灣區GBA專題：佛山中山創業基地 低成本享政企支援 引路人：毋須局限廣深 抓準城市需求即可
大灣區GBA專題：打滾蟲產業十數年 感大環境支持重要
大灣區GBA專題：註冊即獲政府關心 多港「同鄉」不用獨鬥
大灣區GBA專題：智能冲茶衝出國際 落戶中山方便洽廠
車場自動化 令車位大增
已建造改建逾千停車場
尊子漫畫
【Emily】強勁水柱橫噴單位 網民嘆葵涌邨多災
【Emily】救貓狗兼安撫獲讚 消防處：生命無分輕重
【Emily】兩度無緣畢業禮 羅冠聰獲頒榮譽博士補憾
【Emily】葉劉推介腸粉又被笑 黎棟國「護花」
【Emily】阿牛「復出」擺街站
【Emily】伙EQ探劏房戶 鄧炳強講完對冲講公屋
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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