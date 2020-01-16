大灣區GBA專題：智能冲茶衝出國際 落戶中山方便洽廠

生活便利便宜 教育資源豐

創業已經起步，從研發進入生產階段，Rick發現基本上所有合作伙伴都在大灣區，「有的廠家在順德，有一些在惠州、深圳、東莞，那個時候就想不如搬過來，可以跟廠家緊密溝通」。除了與合作伙伴距離適中，中山還滿足到他的幾個要求，首先是生活便利，成本比深圳、香港便宜；二是考慮到孩子的教育問題，Rick覺得中山的教育資源豐富，新冠疫情下小朋友也能正常返學，「對於我們作為初創者、經常『996』（早上9點工作至晚上9點，一周6日，形容長時間工作）的家長，可以大大減輕照顧孩子的壓力」。

在和工合空間的接觸過程中，Rick體會到基地作為「超級聯繫人」角色之功用，「我們也是通過工合來聯絡本地一些資源，譬如政策或者辦公場地，他們為創業者提供了一個比較好的開始」。