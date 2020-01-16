大灣區GBA專題：註冊即獲政府關心 多港「同鄉」不用獨鬥

【明報專訊】新時代下，年輕創業者李鉑嘉（Parker，圖）的故事顯得順暢許多。機械工程專業出身，畢業後任職外企開發工程師兩年，積累經驗後，Parker決定自己創業，研發工業機械人雲編程軟件。他認為中山發達的製造業很適合科技創業，「希望我們的產品幫中小企自主完成自動化改造，不再依賴服務商，這樣能為他們節省至少10萬元人民幣以上的成本」。目前，Parker的項目已獲香港數碼港及一些內地的投資基金青睞，他希望7月份拿到融資，產品順利在8月推出市場。
政府主動問支援教申報
Parker是通過朋友了解到工合空間，幾次接觸後，去年成立新公司並正式入駐，「註冊公司只跑了一趟，到工商局兩小時出證」。初當創業者，除了租金減免等優惠外，Parker最看重創業基地能提供的人脈和政府資源。「單憑我自己，很難接觸到市政府的人，第一間公司運營了3年才被當地政府關注到，但在中山不到一個月，他們就留意到我的公司，會主動來詢問需要什麼政策支援，又提供市人社局、科技局、工信局的一些政策資訊，讓我知道可以怎樣申報。」
Parker表示，在工合結識到不同行業的創業者，覺得現在身處創業基地則像一個家，「比如他人的項目有時需要用到我的資源，我的項目又有時需要用到他們的資源，大家就互相幫忙合作。而且很多都是香港人，有『同鄉』的感覺，交流起來也很順暢」。