大灣區GBA專題：註冊即獲政府關心 多港「同鄉」不用獨鬥

政府主動問支援教申報

Parker是通過朋友了解到工合空間，幾次接觸後，去年成立新公司並正式入駐，「註冊公司只跑了一趟，到工商局兩小時出證」。初當創業者，除了租金減免等優惠外，Parker最看重創業基地能提供的人脈和政府資源。「單憑我自己，很難接觸到市政府的人，第一間公司運營了3年才被當地政府關注到，但在中山不到一個月，他們就留意到我的公司，會主動來詢問需要什麼政策支援，又提供市人社局、科技局、工信局的一些政策資訊，讓我知道可以怎樣申報。」

Parker表示，在工合結識到不同行業的創業者，覺得現在身處創業基地則像一個家，「比如他人的項目有時需要用到我的資源，我的項目又有時需要用到他們的資源，大家就互相幫忙合作。而且很多都是香港人，有『同鄉』的感覺，交流起來也很順暢」。