港聞

港聞二

大灣區GBA專題：打滾蟲產業十數年 感大環境支持重要

【明報專訊】攜「廚餘印鈔機」項目入駐中山工合空間的香港創業者莊一洲（Ken，圖），2019年入選SkyDeck合作計劃赴美交流學習。項目是一套分佈式廚餘垃圾處理生態系統，利用昆蟲生物科技將廚餘餵蟲，產生的蟲蛋白成為飼料回用於養殖業，蟲糞作肥料用於蔬菜種植，這些靠蟲「養大」的肉類及蔬菜又會成為餐桌上佳餚，形成循環經濟食物鏈，帶來利潤同時實現減碳。

昔交CEPA表 深職員看不懂

從2007年開始，Ken在深圳養殖昆蟲，產品供應餐廳及園藝店。那時未有大灣區，「雙創」（大眾創業、萬眾創新）概念也是在7年後才出現。他在創業起落之中見證內地政策發展，深切感受到「大環境的支持對創業者來說是核心」。「那時我拿着CEPA（《 內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排 》）的註冊表格到當地工商局辦營業執照，他們說看不懂，只認內地的表格」，而現在港人來灣區辦執照不僅可以「一次過」，還有許多機構幫手。

考慮到成本等，Ken在2019年於中山註冊成立公司研發廚餘垃圾處理生態系統。在昆蟲產業摸爬滾打了十幾年，Ken笑言這條賽道以前超前，今天仍是超前。他說自己有種農村情結，在紐約讀書時了解到非洲饑荒，回國後亦聽了很多鄉村故事。儘管今時人們難以想像糧食危機，Ken認為於國家這是應提前做的戰略規劃，「包括你看現在的俄烏戰爭、上海疫情都說明（糧食重要）」，而昆蟲蛋白是很好的解決方法。

Ken的父親是有「香港洋參丸大王」之稱的莊永競，當年父親32歲創立「一洲製藥廠」，正是以Ken的名字命名；而Ken現在年逾四十還在創業，他說「今天這個時代，年齡其實不是問題，問題是你有沒有創業精神，有沒有很想實踐的理想」。

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