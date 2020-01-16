大灣區GBA專題：佛山中山創業基地 低成本享政企支援 引路人：毋須局限廣深 抓準城市需求即可

明報記者 劉曉宇

2019年5月，粵港兩地在廣州為首批10個大灣區青年雙創基地舉行聯合授牌儀式，期望這批基地帶頭向香港青年提供優質和符合需要的創業支援及孵化服務。時任廣東省長馬興瑞、特首林鄭月娥為首批「粵港青年創新創業基地」授牌，工合空間是獲頒的10間基地之一。

辦公位月租500元 包水電上網

工合空間現有佛山及中山兩個站，成立之初，聯合創始人兼CEO葉興華（Andy）便將工合空間定義為「超級聯繫人」。基地面向港澳創客提供創業孵化，亦幫助內地人赴港創業，通過與灣區內外政企、機構、院校合作，為創業者對接資源、諮詢和服務，有意進駐的創業者可以每月500元（人民幣，下同）的低廉價格租用工合空間一個共享辦公位，並包水電、網絡及打印費用。

港澳青年初來內地創業，首選多是最熟悉也最繁榮的深圳和廣州，但Andy給出不同的參考答案。他認為創業成本低、得到當地政府和企業支持，也是重要因素。他指出，香港有自己獨特優勢，若能將本港產品、服務或標準，抓準一個城市的需求結合發展，可在不同領域有所創新，並不需要將眼光局限於深廣，「例如香港的設計師來參與灣區的鄉村振興，共同打造美麗鄉村」。他亦提到，家具行業興旺的佛山，很多本地公司都希望請香港設計師幫忙完成訂單，「找到粵港互補的一些特性，就能一齊做大塊餅」。

稱佛山多企業盼聘港設計師

問及有什麼建議給創業者，Andy說除了堅持、沉下心，抓住機遇也很重要。「很多人仍在觀望，但我覺得一定要看清楚趨勢，一定是坐順風車而不是逆風車。我暫時看到大灣區是一個很大的趨勢，包括了很多新的政策跟紅利，能讓創業者起步，這是很重要的。」他認為灣區對於港人的創業配套愈來愈完整，亦感到內地朋友對香港青年的支持，建議大家多些過來考察、結識人脈，「做生意做任何事情都好，都需要先認識朋友，讓他們告訴你這裏有哪些商機」。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》2019年推出，大力鼓勵港澳青年灣區創業，除了各地政府成立的官方創業基地，像工合空間這類私營創業基地也在灣區不同城市湧現。Andy亦感到，政府對創業基地和創業者更加重視、配套政策增多，「絕對有利創業基地這個行業發展」，同年，工合空間中山站也正式落地運營。

政策紅利難長享 邊助創業邊發掘路向

「搭順風車」過程中Andy也在思變，「工合在享受政策紅利，但不能把它（紅利）當成一直都會擁有，我們也尋求在政策改變前有更創新的盈利模式」。例如「五四」前夕，工合空間推出面向港澳台僑青年的紅色主題劇本殺活動，在找尋線索和推理過程中，介紹劇本所借鑑的1942年東江縱隊「在港民主文化人士大營救」歷史事件，嘗試在幫助年輕人創業的同時，發掘工合空間的新發展方向。

不安於現狀也與Andy的創業經歷有關。他幼時隨家人移居香港，後在廣州就讀暨南大學，畢業後曾在香港做過多份工作，2012年首次創業，成立創意二維碼設計公司。彼時二維碼技術在內地高速普及發展，Andy在港的推廣卻不見起色。2015年，他在朋友邀請下到深圳從事創業投資工作，幫創業項目找尋天使投資人。

在深圳工作期間逐漸累積一些人脈後，2016年Andy認識了現任香港立法會議員、數碼港管理有限公司董事、天使投資人邱達根，後來Andy向對方提及成立創業基地的想法，兩人一拍即合，在2018年聯合創辦工合空間。「因為擁有了內地的一些創投資源，我希望打造一個平台，把自身來內地發展的經驗，分享給像我一樣很普通的香港草根青年，是這麽一個初心。」

佛山基地近高鐵 西九1小時可達

為何工合空間要選址佛山，正如Andy建議創業者不應只看城市發達程度，也要看政策與人脈一樣，「剛好當時也認識了佛山市南海區的政府官員，他們對於成立創業基地也很支持」。Andy笑言，當時自己手上未有成功案例給政府參考，「但是他們相信我們」。此外，Andy考察期間亦留意到工合空間現址非常近廣州南站，「從西九龍到南站只需要48分鐘，南站到這裏只要15分鐘，全程才一個小時多一點，交通位置十分不俗」。

現時，工合空間佛山站定位為科技展示交流中心，中山站則對接海外資源，與加州大學柏克萊分校天台加速器（SkyDeck）合作，每年輸送8個項目到當地培訓3個月。Andy介紹，工合空間不分年齡、不挑選創業項目，對有熱忱的創業者敞開大門，現時入駐基地的百餘個項目中，香港創業者超過六成，他們之中許多人是續寫着父輩赴港打拼，也有新一代到內地的創業故事，印證着時代變遷和灣區概念的從無到有。