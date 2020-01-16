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BRCA基因突變增前列腺胰臟癌風險 調查：八成患癌者不知

【明報專訊】癌症病人互助組織「同路人同盟」今年1至2月邀請100名乳癌、卵巢癌、前列腺癌或胰臟癌患者，參與網上問卷調查，結果分別有近七成及逾八成受訪者並不知悉BRCA基因突變與前列腺癌及胰臟癌有關。臨牀腫瘤科專科醫生陳穎樂指出，需透過基因測試，才能辨識病人有否帶基因突變，讓病人了解自己和家人患癌風險及協助選擇治療方案。

醫學界近年發現BRCA基因突變，會增加患上常見癌症風險，並影響治療選擇。不過，問卷調查顯示大部分癌症患者只認識它跟乳癌及卵巢癌有關，不知與前列腺癌及胰臟癌亦有關。受訪的26名前列腺癌患者中，69%沒聽過BRCA基因突變，8名胰臟癌患者中則有一半人沒聽過。

陳穎樂認為，調查顯示受訪患者對BRCA基因突變的認識不全面。她指BRCA基因是抑癌基因，倘出現突變，會失去修復受損DNA能力，令基因組變得不穩定，繼而細胞出現異常、增加患癌風險，而患乳癌、前列腺癌、卵巢癌及胰臟癌的風險分別增10倍、4.5倍、50倍及2倍以上，還有可能遺傳。

臨牀腫瘤科專科醫生梁廣泉指，前列腺癌患者如帶有BRCA基因突變病情會較差，而晚期胰臟癌患者存活率不理想，但除化療，治療選擇不多。同路人同盟稱，上述4項癌症患者如有BRCA基因突變，會增加治療選擇，可用標靶藥物PARP抑制劑。

另外，由於該基因突變可能遺傳，機構推出「家族BRCA基因檢測及遺傳諮詢輔導資助計劃」，設50個免費名額，有意者可瀏覽網頁（bit.ly/brca_scheme）登記及接受初步評核。

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