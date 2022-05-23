再傳救護延出動釀失救 消防查

facebook專頁「公務員secrets」前日發帖，粉嶺救護站被指去年11月22日有救護車接到緊急救護服務任務後遲遲停留在救護站，沒即時出發趕往現場，結果一名心臟驟停病人疑失救致死。該帖文又稱，消防處得知事件後，相關調查主任「疑似有意欺上瞞下」及拒通知死者家屬，企圖將調查報告草草了事。

消防處昨回覆稱，當日下午2時16分接獲發生於粉嶺蔚翠花園的緊急救護召喚，消防通訊中心分別調派一輛急救醫療電單車及一輛救護車前往處理，電單車及救護車分別於2時26分及2時27分到場，發現一名昏迷病人，救護人員即時急救及治理，病人由救護車送院，3時04分抵達北區醫院，轉交醫護治理。消防處沒回應救護車當日何時出發往現場。

根據Google Maps，由粉嶺救護站前往蔚翠花園的兩條路線車程約5分鐘，惟未知事發時道路交通狀况。