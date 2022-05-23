再傳救護延出動釀失救 消防查

【明報專訊】繼早前有見習消防隊長執行先遣急救行動時被指要求車長繞路等候救護員，致延遲到場；網上流傳去年11月22日粉嶺救護站有救護車涉延遲出動，一名病人疑失救死亡，並指控有調查主任在消防處得知事件後疑似有意欺上瞞下。消防處回覆稱，較早前已接獲相關投訴，仍在調查，如發現違規行為定必嚴肅跟進。據該處資料，當日收到緊急救護召喚後，急救醫療電單車及救護車分別於10及11分鐘後抵達現場，即符合12分鐘的目標召達時間。
facebook專頁「公務員secrets」前日發帖，粉嶺救護站被指去年11月22日有救護車接到緊急救護服務任務後遲遲停留在救護站，沒即時出發趕往現場，結果一名心臟驟停病人疑失救致死。該帖文又稱，消防處得知事件後，相關調查主任「疑似有意欺上瞞下」及拒通知死者家屬，企圖將調查報告草草了事。
消防處昨回覆稱，當日下午2時16分接獲發生於粉嶺蔚翠花園的緊急救護召喚，消防通訊中心分別調派一輛急救醫療電單車及一輛救護車前往處理，電單車及救護車分別於2時26分及2時27分到場，發現一名昏迷病人，救護人員即時急救及治理，病人由救護車送院，3時04分抵達北區醫院，轉交醫護治理。消防處沒回應救護車當日何時出發往現場。
根據Google Maps，由粉嶺救護站前往蔚翠花園的兩條路線車程約5分鐘，惟未知事發時道路交通狀况。