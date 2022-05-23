職安例擬修 僱主可罰1000萬 倡增「可公訴罪行」檢控 量刑參考營業額

條例廿載未改 年約20宗命案

羅致光：還不調整說不過去

羅致光昨在網誌表示，《工廠及工業經營條例》及《職業安全及健康條例》罰則分別有約28年及25年無調整，「還不作調整，實在說不過去」，而過去10年因工業意外死亡個案維持每年約20宗，無下跌趨勢，部分明顯嚴重違規而導致死亡的個案，罰款明顯過輕。

現時違反上述法例的僱主最高可罰50萬元，修例建議，以簡易程序提出檢控的僱主一般責任條文的最高罰款增至300萬元。當局另建議修例讓勞工處以「可公訴罪行」形式提出檢控，可公訴罪行最高罰款額則訂為1000萬元，並建議加入新條文，若公司經可公訴程序定罪，要求法庭量刑時須參考公司於案發日的相關財政年度營業額，以協助評估被告運作規模和財政能力，從而作出阻嚇罰款。

政府曾提出將可公訴罪行最高罰款訂為5000萬元，最終減至1000萬元。羅致光提到罰則水平有爭議，政府參考外國經驗及聽取僱主和僱員意見，採取「中間落墨」方案。

工傷權益會：有進步 惟決心不足

建造商會冀下調最高罰款

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，提高罰則雖然「有進步」，但最終最高罰款大減，反映政府「節節退讓，決心不夠」。她認為將罰款與涉事工程費用的某個百分比掛鈎，會更具阻嚇力，另敦促勞工處加強搜查及檢控能力。

香港建造商會會長林健榮稱對最高罰款訂為1000萬元「有保留」，認為對公司構成很大財政壓力及負擔，又指地盤若有工業意外，承建商亦可能被停標，並非沒懲罰。

他認為「加重罰則就可減低意外」的觀點並不正確，強調業界於改善職安健做了不少工夫。他稱原則上支持修例，但希望再收窄分歧，包括下調最高罰款至約500萬元。