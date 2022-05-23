搗集團3倉庫 海關檢2800萬支私煙

市值7700萬 拘3人

行動中，海關拘捕3名相信為私煙集團的骨幹成員，年齡由28至53歲。他們將被案起訴處理應貨稅品條例適用的物品罪，案件今日於東區裁判法院提堂。海關稅收罪案調查科高級調查主任林威杰表示，海關調查鎖定一個活躍於港島區的私煙集團，關員前晚突擊搜查柴灣新業街一幢工廠大廈，於倉庫單位及一輛貨車檢獲800萬支私煙，拘捕兩名搬貨男子及貨車司機。

跟進調查後，海關昨凌晨搜查柴灣嘉業街及鴨脷洲利樂街兩個工廈倉庫，合共再檢獲2000萬支私煙。初步相信搗破的3個大型倉庫屬同一私煙集團，每個倉庫面積約1000呎，估計已運作數個月。私煙集團用公仔圖案及不同顏色膠袋包裹紙箱，偽裝成普通貨物，以圖增加海關執法難度。集團於深夜至凌晨時分運送私煙，圖避截查，又將私煙分散存於不同工廈倉庫，以減低遭搗破時的損失。海關稱，私煙來源及流向仍有待跟進，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。