警破毒工場 檢藏飲管可卡因Happy粉

被捕兩人均為22歲，分別姓謝及姓陳，報稱無業，相信兩人認識。二人暫控各一項販毒，陳同時暫控一項阻礙公職人員執行職務，案件今早在九龍城裁判法院提堂。

毒品調查科高級督察陳熾華表示，警方根據線報及調查，探員前晚8時許在九龍城聯合道截獲一名可疑男子，並將他帶返剛離開的一個唐樓單位，當時單位大門反鎖，探員以工具破門入屋，單位內另一男子反抗，探員其後將他制服。

探員在該唐樓單位檢獲29.6公斤可卡因、14.1公斤「Happy粉」及約1.1公斤懷疑氯胺酮（K仔），毒品總市值約2700萬元。其中逾28公斤可卡因被收藏於2100多枝紙飲管內，警方相信毒販以耗時及工序繁複方式將毒品收藏於飲管，藉此掩飾偷運及減低執法人員查驗風險。另外亦檢獲電子磅、可再封膠袋等毒品包裝工具。相信該單位營運約1個月，被捕兩名男子在案中角色及是否有黑社會背景仍在待調查。

Happy粉作用類近迷姦水

陳熾華續稱，是次檢獲的Happy粉為不同毒品混合物，包括氯胺酮及類似冰的毒品，早年曾於緝毒行動中檢獲，但近年較罕見。Happy粉外表如砂糖，但有不同氣味、顏色，可溶於水，有可能被加入果汁、汽水，服用後會興奮、心跳加速或全身發熱，與迷姦水作用相似。陳熾華提醒市民，要小心提防陌生人分享的飲品，亦要避免自己的飲品長時間離開視線，以免被他人有機可乘。