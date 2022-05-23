旅巴凌晨停快線 新巴撼尾車長亡 死者被困1.5小時 同事稱駕駛態度良好

荔寶路左線全日不准停車

凌晨附近時有車停泊

現場荔寶路有兩條行車線往8號貨櫃碼頭，左邊髹有全日不准停車的雙黃線。據了解，於深夜至凌晨，附近一帶道路不時有車輛停泊或放置吊斗。事發於昨凌晨零時58分，43歲姓羅車長駕駛空載新巴沿荔寶路往貨櫃碼頭方向行駛，至九巴車廠對開時，猛撼停在快線的旅遊巴車尾，羅昏迷被困。兩車頭尾嚴重損毁，巴士駕駛座全陷入旅遊巴左尾。消防坍塌搜救隊利用工具、小心翼翼撬開駕駛座，流動醫療隊亦奉召到場協助被困司機，九巴拖車亦協助將消防將兩車分開。

旅巴司機受傷送院

消防約1.5小時後將被困車長救出，他頭部及身體多處嚴重受傷昏迷，由救護車送院搶救，延至凌晨2時55分不治。另外，51歲姓王旅遊巴司機手腳受傷清醒，由救護車送院治理。警方事後封鎖部分行車線蒐證，意外起因有待調查，案件由西九龍總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲目擊意外者致電3611 9062聯絡。

胞兄稱死者健康良好

遺下居內地子女

昨傍時近6時警方協助封路，羅的親友、同事在現場燃點香燭冥鏹，亦帶同雞、燒肉等物品拜祭，眾人神情哀傷。羅的胞兄向記者表示，胞弟身體健康沒問題，前日開工前兩人曾通電話，未見異樣。意外發生時僅開工約兩個多小時，相信其狀態正常，沒有疲倦或休息不足問題。羅兄續稱，胞弟已婚，育有約7歲兒子及17歲女兒，但他們均在內地，意外後已將事件轉告。

汽車交通運輸業總工會新巴分會第一副主任陳樹明表示，離世的羅車長入職10年，在西九區任職通宵更，事發前剛駕駛完兩轉新巴701線及完成廠務工作，將要駕駛N680線，均為熟識路線。他稱同事反映羅車長駕駛態度良好，又照顧同事，不時在群組提醒要小心駕駛，事故原因尚待警方調查。他稱，羅車長為家庭經濟支柱，工會會為家屬提供協助。

新巴發言人表示，車長羅先生是新巴團隊一名重要成員，對他在事件離世深感哀痛，並向家屬致深切哀悼與慰問，將盡力為家屬提供協助，及向同事提供輔導支援。新巴正全力配合警方調查。