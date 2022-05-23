港澳辦副主任王靈桂：一國兩制實踐要「培育新優勢」

學術研討會由中國社科院法學研究所、台港澳研究中心、台港澳法研究中心主辦，3月被任命為港澳辦副主任的王靈桂今次首度公開發言。王靈桂致辭時提到，香港回歸25周年正值「兩個一百年」奮鬥目標的歷史交匯期，面對世界百年未有之大變局，香港面臨前所未有的機遇，也面臨前所未有的風險，愈是這個時期、這個時刻，愈需要總結歷史經驗，「以更寬廣的思維譜寫『一國兩制』新篇章」。

王振民倡鞏固安全下解決發展問題

現為清華大學法學院教授的王振民表示，總結「一國兩制」成功實踐經驗，有4點不容忽視：必須堅持「一國兩制」方針不動搖、堅持中央主導和發揮特區主責作用、貫徹落實「愛國者治港」原則、堅持依法治港，稱過去兩年多，主要解決了香港安全問題，下一步要在鞏固安全前提下重點解決香港發展問題，「既要把餅做大」，又要切實讓香港經濟社會發展成果更公平惠及全體港人，從而確保香港長治久安和長期繁榮穩定。