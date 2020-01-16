料未來5年收購用盡儲備 韋志成：市建局或現150億負現金流

過去一年「收成期」 進帳200億

韋志成昨日發表網誌稱，市建局在本年度開展的項目規模相對較大，不單規劃和重整舊區土地，還會一併協助政府興建新的社區和基建設施、活化休憩空間和保育地區特色、推動業主做樓宇復修，以融合重建、復修、保育和活化，「為舊區作整全的更新」。

他形容市建局在過去一年進入收成期，7個已完成清場的重建項目已相繼推出招標，市建局從項目的中標合作發展商收取約200億元的前期款項，連同市建局約100億元現金儲備，在2021/2022年度結束時，該局現金儲備增至約300億元。

市建局本年度會就西營盤兩個項目和另一個土瓜灣項目招標，未來5年另需應付6個項目的收購開支，包括土瓜灣盛德街項目、九龍城沙浦道項目和旺角地士道街項目等，收購及補償支出預計近300億元。韋稱，完成收購後，市建局將難以維持足夠現金儲備應付日常業務運作。

購1500業權200舖 年內開展

至於本年度計劃開展的兩個重建項目，涵蓋約200幢舊樓，涉及收購逾1500個住宅單位業權和200間地舖。韋預期這些項目2至3年後會進入收購周期的高峰，若然數年後沒有可作招標的項目為市建局帶來前期款項的現金收入，該局將出現最多超過150億元的負現金流。

韋志成說，市建局會做好規劃儲備工作，例如盡快開展油旺的市區更新工作，包括將較成熟的項目納入業務綱領，適時推行；另外市建局會應用「融合策略」，透過整合重建、復修、保育及活化4項市區更新策略，為舊區作一體化更新，才能令用於市區更新的資源生生不息，支持大型方案的執行，「達致市區更新的可持續發展」。