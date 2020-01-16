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調查：全港逾40年屋邨共874伙空置

【明報專訊】現時公屋平均輪候時間長達6.1年，團體「關注安置政策連線」調查發現，全港45個入伙年期達40年或以上的公共屋邨有874個空置單位，約一半空置超過一年或以上；以地區計觀塘最多，佔整體約36%。該組織促請房屋署善用空置單位，例如研究將屋邨儲物室改建為中轉屋，以加快安置受政府清拆影響的居民。

多涉設施問題 團體倡改建中轉屋

關注安置政策連線向房署索取公共屋邨資料，發現全港13個地區共有45個入伙40年或以上的公共屋邨，合共有874個空置單位，當中觀塘區最多，有317個，佔整體36.3%，其次為葵青區，有154個，佔17.6%。比較各屋邨，觀塘順利邨有110個閒置單位，為全港最多。

以閒置單位的空置年期計，50.9%單位空置一年以下，其餘49.1%空置一年或以上。該批空置單位中，「凶宅單位」佔198個，其餘空置原因包括單位內有位置設計對殘障人士構成障礙、全座大廈無升降機、單位接近排煙道或冷氣機房或垃圾房等。

連線成員何家安說，數據顯示大部分閒置單位涉及先天問題而空置，打破大眾慣常認定空置即「凶宅」的迷思，認為空置單位是十分重要的房屋資源，相關部門應好好運用，讓有需要者安居。該團體建議將空置單位甚或屋邨儲物室改建為中轉房屋，臨時收容受政府清拆或執法行動影響的居民。

相關字詞﹕關注安置政策連線 空置公屋單位

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