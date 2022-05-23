皇后山居屋欠商場街市 居民寧遲四五月入伙

邨民坐車買餸 花多一小時

羅庭德表示，絕對支持公屋加快上樓，但不可忽略配套設施，稱皇后山邨內的居屋項目山麗苑原於去年9月入伙，去年11至12月才派匙，很多居民因裝修需時和邨內欠缺商場和街市配套，2月起才有居民入伙，而在區議會爭取下，皇后山街市提早於4月啟用，屋苑於4至5月才到真正入伙高峰。他指，部分公屋居民在邨內有街市和超市前只能「夾硬住」，連同候車時間，每天額外花約1小時到粉嶺聯和墟買餸，批評政府漠視居民的生活需要，「不是有瓦遮頭就足夠」。

許有為認為，「提前上樓」計劃可給居民多一個選擇，但應照顧居民生活需要，舉例可設立專屬「邨巴」在交通配套就位前接載居民，亦可以低租吸引商業設施營運者進場，盡早營運滿足居民需要。他又指，安達邨初入伙欠缺配套設施，只有一間便利店，居民要到附近秀茂坪邨買餸。

觀塘議員倡設「邨巴」、收低租

離島東涌北選區的前區議員徐生雄表示，東涌99區及100區兩個項目料於2024年起入伙，惟擔心若提前入伙，趕工下會有「甩漏」，舉例指2017年起入伙的東涌迎東邨入伙後有很多戶有水管去水問題，房署花約一年才完成整修。