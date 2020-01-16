區議員：「提前上樓」料僅偏遠公屋適用 近年7邨入伙不等配套 招國偉：大埔、東涌項目或適合

李家超撰政綱時已料非全盤適用

候任特首李家超於政綱提出「公屋提前上樓計劃」，會由「公營房屋項目行動工作組」在新政府上任百日內提交初步報告，交代工作，李家超又預計計劃可以將有關公屋的上樓時間提前一年。據了解，李家超撰寫政綱時，也評估並非所有新建公屋都適合提早上樓，要視乎屋苑條件，而配屋亦屬自願，即居民可選擇是否願在未齊社區設施時入住。

本報訪問粉嶺皇后山邨、荔景邨恆景樓、深水埗海達邨、大埔富蝶邨、鑽石山啟鑽苑、屯門和田邨及菁田邨7條公共屋邨的相關區議員，其中未入伙的和田邨、菁田邨及富蝶邨二期的相關區議員，均預料項目附近本身會有其他屋邨配套，計劃不適用，其餘已入伙屋邨的相關區議員亦指沒有單位等配套延後入伙。

房署前官員指從沒「屋等配套」遲上樓

有房署前官員透露，過去未有「屋等配套」導致遲上樓的情况，單位落成後便會配屋，反而有部分社福設施因未有非牟利機構運作，令配套在入伙時未能跟上，舉例指安達臣道項目有社區設施和學校在入伙後較長時間才啟用。

深水埗、屯門、大埔區議員 同稱新邨可用鄰近設施

深水埗區議會環境、衛生及房屋事務委員會主席麥偉明表示，區內海達邨二期去年入伙，現時屋邨商場僅局部開放，青少年中心亦未開始運作。他又指，公屋在配套不足下入伙已是現時情况，不太理解李家超的計劃，而市區公屋可使用鄰近設施，估計計劃只適用新發展區的偏遠公屋。

屯門區議會副主席黃丹晴亦指，和田邨及菁田邨已進入預備配屋程序，屋邨附近亦有配套，計劃料不適用，但屋邨商店5月才招租，料入伙初期商業設施不足。

富蝶邨去年11月入伙，屬毗鄰富亨選區的大埔區議員何偉霖表示，屋邨未有等待配套延後入伙，而第二期8座樓預計明年下半年入伙，估計落成後亦會立即上樓，新增人口會先依賴富亨邨的商店，惟擔心富蝶邨依靠一條頌雅路出入，將釀成嚴重交通問題。

招：屋苑座數多可先申部分入伙

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，「提前上樓」計劃在座數多的屋苑才有意義，因大盤的單位未必同時間落成，值得探討會否有個別大廈可完成消防、電力系統等設置，先申請入伙紙，不等其他座數完成，又或有同一屋邨內落成時間差異較大的樓宇，亦可考慮提前上樓。他認為，大埔富蝶邨二期和未來東涌99區及100區項目單位較多，或適合落實該計劃。

房署回覆本報查詢稱，為盡快讓居民入伙，房委會在符合安全及相關法規下，提早分期落成並安排較短建築期的單位入伙；盡量規劃適切的附屬設施於較早入伙的期數；及透過設計佈局提早分階段完成部分附屬設施，配合相關住宅入伙。房委會2000年起實施「預配即將落成公屋計劃」，在屋邨獲發「佔用許可證」前預先編配單位；亦透過提前招租及與政府部門聯繫，讓商業、交通及社區設施盡快投入服務。

明報記者 曾偉龍