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到戶接種逾2.3萬登記萬人已打 本周開始第二輪

【明報專訊】政府4月26日展開「疫苗到戶接種服務」，為有需要者提供上門接種服務。公務員事務局長聶德權昨日於社交網站表示，截至上周五（20日），疫苗到戶接種服務已收到逾2.3萬個登記，已為近1萬人上門打針，當中8400人屬第一針接種。他說，本星期將展開第二輪到戶接種，為到期並已登記的市民打第二針，稍後亦會提供第三針和第四針接種服務。

聶德權：次針接種率九成在望

聶德權又稱，現時第二針接種率九成在望，第三針接種人口逾五成。翻查「同心抗疫」專題網頁中的「新冠疫苗接種資料概覽」，截至昨晚8時，已接種第二針的人口為86.4%，已接種第三針的人口為53.3%。

今起設「安心」查詢熱線

此外，政府資訊科技總監辦公室昨宣布，「安心出行」電話熱線（2626 3066）今日（23日）起投入服務，處理市民安裝或使用「安心出行」流動應用程式的查詢，例如程式功能及更新、儲存及展示「疫苗通行證」等。熱線每日上午7時至晚上9時運作。

資科辦表示，市民仍可透過「安心出行」網頁參閱程式的使用詳情及查詢相關問題，亦歡迎到資科辦設於25個港鐵站的流動支援站，就「安心出行」的應用尋求職員協助，支援站服務時間為每日上午9時至下午6時。

（新冠疫情）

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