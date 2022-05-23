到戶接種逾2.3萬登記萬人已打 本周開始第二輪

聶德權：次針接種率九成在望

聶德權又稱，現時第二針接種率九成在望，第三針接種人口逾五成。翻查「同心抗疫」專題網頁中的「新冠疫苗接種資料概覽」，截至昨晚8時，已接種第二針的人口為86.4%，已接種第三針的人口為53.3%。

今起設「安心」查詢熱線

此外，政府資訊科技總監辦公室昨宣布，「安心出行」電話熱線（2626 3066）今日（23日）起投入服務，處理市民安裝或使用「安心出行」流動應用程式的查詢，例如程式功能及更新、儲存及展示「疫苗通行證」等。熱線每日上午7時至晚上9時運作。

資科辦表示，市民仍可透過「安心出行」網頁參閱程式的使用詳情及查詢相關問題，亦歡迎到資科辦設於25個港鐵站的流動支援站，就「安心出行」的應用尋求職員協助，支援站服務時間為每日上午9時至下午6時。

（新冠疫情）