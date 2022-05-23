總商會新主席稱港嚴防下如「孤島」 失人才生意 倡與內地「閉環式通關」

阮蘇少湄：通關海外應較大自主

阮蘇少湄表示，香港是國際金融中心，屬外向型經濟體，通關對經濟復蘇非常重要，但過去的嚴謹防疫措施令本港變成「孤島」，流失許多人才及生意。她說，香港與內地經濟密切，相信新政府在與內地通關上有工作，同時香港與外地通關亦應有較大自主，可提供清晰路線圖，期望「兩方面一起通關」。她舉例稱，與內地可以閉環式通關，讓商界點對點探訪，以風險管理方式有序恢復經濟活動，但強調高接種率是通關必然條件。

對於內地與國際社會採取「動態清零」或「與病毒共存」不同的抗疫策略，她認為毋須標籤防疫策略，現時本港疫苗接種率已大大提升，亦有不少人已感染，防疫屏障提升，本地醫療系統亦能應付現時每天200至300宗新增個案，認為特區政府應盡量爭取與內地和國際通關，恢復經濟。

籲勿自製把柄予外國制裁

阮蘇少湄認為，新政府要優先重振經濟，大力發展創科、綠色經濟，以及鞏固香港的國際金融中心地位，但她亦指出，國際金融中心角色是優勢，也是弱點，因現時國際地緣政治複雜，籲特區政府留意金融可作為制裁工具，而宏觀的政治風險防不勝防，提醒香港不要自製把柄，讓外國制裁。她又認為，香港應盡快解決房屋問題和為23條立法。

（新冠疫情）