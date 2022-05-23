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麥當勞遇染變種婦10分鐘 三母子染疫 座位不近 歐家榮：待基因分析是否關連

【明報專訊】當局正調查新冠病毒新變種是否在社區傳播。中環蘭桂坊酒店群組、由美國返港的64歲婦人感染變異病毒株Omicron BA.2.12.1，她抵港後曾到太古城麥當勞，同日相近時段有一家三口光顧該店，兩者有10分鐘逗留時間重疊，一家三口其後發病及檢測陽性。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，兩者座位並不相近，正待基因分析確定個案是否有關連。

太古城麥當勞用膳 5日後發病快測陽性

該名64歲婦人早前入住中環九如坊蘭桂坊酒店，5月10日完成檢疫後曾到訪多處食肆，包括5月13日早上10時54分至11時26分到太古城三期的麥當勞，同日另有一家三口、41歲母親與分別8歲及9歲兒子在11時16分至12時27分光顧該店，兩者到訪時間約有10分鐘重疊，三母子於5月18日發病、同日快速抗原檢測呈陽性。

歐家榮稱，據衛生防護中心向患者了解，64歲婦人與一家三口座位並不相近，一家三口坐於領取食物位置前的圓枱，婦人離開時有可能經過該座位。該家庭居於鰂魚涌康景花園C座，母親已接種3劑疫苗、兩名兒子亦已打兩劑，兩童就讀鰂魚涌小學不同班級，該校早前已呈報個案，至於男童父親檢測則呈陰性。歐稱，暫未知一家三口感染與64歲婦人是否有關，現時社區仍有傳播鏈，不排除3人在其他地方感染，正等待基因分析。

梁子超：倘數日未有新例 料別處中招

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，64歲婦人與一家三口光顧食肆至今相隔一段日子，當日未有特別接觸，如有傳播，同場應有其他人染疫，若未來數日未有新個案，料一家三口較大可能從其他途徑染疫。他說全基因分析耗時，而BA.2.12.1有L452Q這基因變異，本地流行的BA.2.2則沒有，建議針對此變異檢測，數小時可完成。他又認為，如患者涉新變種，應送往社區隔離設施而非酒店，以減低酒店內傳播風險。

香港麥當勞發言人表示，非常重視顧客和員工安全，嚴格防疫。太古城餐廳將關閉至另行通知，以再度深層消毒，並銷毁已開封食材及安排員工核酸檢測。

男子星洲抵港第12日陽性 源頭未明

未確定感染源頭的另有一名46歲男子，他於5月9日從新加坡抵港，第12日檢測陽性，Ct值約23至24、即病毒量較高，無外地確診紀錄，已打3針疫苗。他居於貝沙灣2期南岸6座，在中環交易廣場2期「Torq Capital Management」工作，5月16至20日曾上班，亦先後到訪貝沙灣灣畔會所及中環交易廣場2期的美國會中環會所。他於20日發病、同日檢測陽性。

歐家榮稱，該患者平日上班買外賣獨自進食，另有一名同住家傭要檢疫，未有其他密切接觸者，現未能確定屬輸入抑或本地個案，有待基因分析；謹慎起見，患者到訪地點均納入強檢。

歐家榮：第六波必現 料將有新變種

本港昨新增237宗陽性個案，包括上環「宏思」培訓中心群組多3人染疫，累計24宗個案，歐家榮稱宏思調查工作接近完成，所有人已檢測，仍有一人等待結果。他表示，現時疫情趨勢穩定，過去7日新增個案維持約200多宗，目前未有指標界定何謂出現第六波疫情，「我哋都相信第六波一定會出現，只係時間問題」，稱市民染疫後產生的免疫力會隨時間下降，預期將來會有新的變異病毒株，或增加爆發風險。

明報記者

（新冠疫情）

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