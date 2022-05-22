過海段通車首周 金鐘一日14萬人次

港鐵表示，會密切監察東鐵線延伸過海段的乘客量和乘客出行模式，並照顧有需要人士的需要，以及會在開線初期預留充足人手在新站及月台協助乘客，確保車站運作暢順。

田北辰：最大隱憂舊系統老化

立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰表示，港鐵部分路線見分流作用，例如原本乘客從金鐘轉東鐵，要由荃灣線往太子轉觀塘線再轉東鐵線，現可直接由金鐘乘東鐵線，荃灣線人流明顯減少。他提到荃灣線和東鐵線分流下，如有一條路線出現事故，有另一條路線支援亦是好事。

田又說，港鐵曾提出以數十億元更換信號系統，惟一直未完成，「荃灣線到現在也未完成，換成點都無講」。他認為金鐘站現為4線交匯，最大隱憂是舊系統老化，同時部分路線日後更換新系統後，若出現兩線同時故障則交通大癱瘓。

陳恒鑌留意到，東鐵線主要用9卡車，班次亦較疏，候車時間長，擔心金鐘站若有鐵路事故，人潮將塞爆全站月台，大量乘客轉搭路面交通，致地面交通亦擠塞。他希望政府能與港鐵溝通，為特殊情况做預案。他又稱鐵路事宜小組委員會本周五將開會討論東鐵線過海段通車後情况。

關注組：紅隧往南區巴士客減

九巴：檢視新東來往九龍路線

關注鐵路通車公共交通規劃聯席代表黃弘曆表示，初步觀察現時繁忙時間紅隧轉車站的巴士站部分路線候車人流明顯減少，例如往南區的170路線巴士，而101等隧巴仍能保持競爭力。

九巴回覆查詢稱，將視乎實際情况加強新界東來往九龍東及九龍西的點對點服務，檢視路線包括74X、270B、277E及277X等，並會就有關安排與運輸署商討。