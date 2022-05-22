會展站殘廁缺免觸裝置 輪椅客嘆門難開 狄志遠批倒退 團體稱設想不周倡新站諮詢

明報記者 廖俊升

港鐵：啟用前曾邀團體 續溝通

港鐵昨回覆查詢稱，東鐵線過海段的會展站及金鐘站均設有來往地面及車站大堂的客用升降機，而站內亦設有無障礙設施，包括闊閘機、輪椅斜台、無障礙洗手間、失明人士引導徑等，兩站無障礙設施均運作良好。港鐵又稱，新站啟用前曾邀相關團體及組織到車站視察相關設施和蒐集意見，將繼續與相關人士溝通。

輪椅客實測 會展站難洗手難吹手

傷殘人士光仔以輪椅代步，提高雙手也需費力，他昨到金鐘站擴建部分大堂的殘廁，該廁所使用自動感應開門和自動感應水龍頭，乾手機吹風口向下，使用時較輕鬆。至於會展站的殘廁卻是傳統設計，未設自動感應設備，用者須自行推開鐵門，惟光仔雙手難提起，開門需他人協助；水龍頭亦無自動感應，手掣設置較高，光仔伸手拉手掣感吃力，「要比較用力先拉得郁」，加上乾手機屬雙噴式氣流款式，他難以發力提手伸進乾手機。光仔表示，牛頭角等舊站的殘廁具自動感應設備，現時新站無相關設備，他獨自出門時不會使用會展站廁所。

光仔又表示，會展站只得兩層月台，估計繁忙時輪候升降機較易，而金鐘站共4層月台，東鐵線月台有兩部升降機連接大堂及地面，荃灣線及港島線則另有多部升降機連接大堂，他擔心繁忙時間在金鐘站中層等候升降機較難進入，「在最頂和最底層，就算等點都會輪到你，但中層入就難」，他將避免在繁忙時間到金鐘站。

僅近會展出口設闊閘機

大型活動恐難用

會展站有兩個出閘位，但只有近會展方向的B出口設兩部闊閘機，另一邊出閘位則無闊閘機。光仔表示，雖然兩閘位位置相近，但擔心日後會展舉行書展等大型活動時，乘客都在近會展出口出閘，屆時輪椅人士難用闊閘機。

而金鐘站和會展站客服中心櫃枱和窗口設計較高，光仔向職員領取車站指南時，無法提高雙手接收，職員需打開窗口遞予他。光仔亦在大圍站客服中心測試，可將雙手提至窗口位置。

狄稱函港鐵跟進 倡政府定標準

社福界立法會議員狄志遠認為，部分舊車站殘廁門具自動感應設備，難以理解會展站為何做不到。他表示，疫情下非接觸式設施已成常態，自動感應水龍頭等設備常見，成本非特別高，技術亦可行，會展站無障礙設施顯然屬倒退。

狄志遠又稱，不少到會展參加活動的人會使用會展站，如日後會展舉辦國際大型活動，會展站將成重要鐵路站，外國殘疾人士訪港有可能使用該站的殘廁，他擔心缺乏非接觸設計或對乘客不便，屆時將影響香港國際形象。他表示將去信港鐵跟進無障礙設施問題，並建議政府修訂法例，為無障礙設施訂立標準。

路向四肢傷殘人士協會政策倡導主任歐健雄認為，港鐵在設立新站時有為輪椅人士設想，惟想法欠周全，建議港鐵設計新站時先諮詢殘疾人士意見，如設施建成才發現問題，則需額外成本改動。

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