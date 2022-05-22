籃球教練涉狎4男生還押 待8潛在受害者認人

報稱侍應的26歲被告何俊頴，被控5項猥褻侵犯、4項促致未滿16歲的人製作色情物品、一項促致年滿16歲但未滿18歲的人製作色情物品罪，涉及4名受害人，分別為男童A（案發橫跨15及16歲）、男童C及男童G（案發時15歲）、男童H（案發時14歲）。

邀來家非禮 拍逾百裸照裸片

涉及男童A的4項控罪，包括被告於2022年2月8至22日之間促致15歲男童A製作色情物品，即3張拍攝A的裸照及一條拍攝A裸體的影片。他另涉一項促致年滿16歲但未滿18歲的人製作色情物品罪，涉及7張當時16歲的A的裸照。此外，他涉於4月30日及5月7日兩度在大坑東邨一單位非禮A。

至於涉及男童C的3項控罪，包括今年4月某兩天於上述地點兩度非禮C，以及促致C製作101張C的裸照、10條拍攝C自瀆的影片。

餘下兩名受害人男童G及H，控罪指被告於今年2月至3月間促致他們製作色情物品，涉7張H的裸照、2張G的裸照。被告另涉非禮G。

【案件編號：WKCC 1580/22】