籃球教練涉狎4男生還押 待8潛在受害者認人

【明報專訊】深水埗區一中學兼職籃球隊教練，涉多次以按摩及觀察肌肉發展為由，邀請男學生到其家後非禮及拍裸照，他早前被捕，警方昨落案起訴非禮及促致未滿16歲的人製作色情物品等共10罪，案中4名受害男童14至16歲，涉逾百張男童裸照及影片。案件昨日在西九龍裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，押後至5月26日在九龍城裁判法院再訊，以待8名潛在受害人做認人手續，其間被告還押警方看管。
報稱侍應的26歲被告何俊頴，被控5項猥褻侵犯、4項促致未滿16歲的人製作色情物品、一項促致年滿16歲但未滿18歲的人製作色情物品罪，涉及4名受害人，分別為男童A（案發橫跨15及16歲）、男童C及男童G（案發時15歲）、男童H（案發時14歲）。
邀來家非禮 拍逾百裸照裸片
涉及男童A的4項控罪，包括被告於2022年2月8至22日之間促致15歲男童A製作色情物品，即3張拍攝A的裸照及一條拍攝A裸體的影片。他另涉一項促致年滿16歲但未滿18歲的人製作色情物品罪，涉及7張當時16歲的A的裸照。此外，他涉於4月30日及5月7日兩度在大坑東邨一單位非禮A。
至於涉及男童C的3項控罪，包括今年4月某兩天於上述地點兩度非禮C，以及促致C製作101張C的裸照、10條拍攝C自瀆的影片。
餘下兩名受害人男童G及H，控罪指被告於今年2月至3月間促致他們製作色情物品，涉7張H的裸照、2張G的裸照。被告另涉非禮G。