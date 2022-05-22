消防被指繞路延救援 處方查刑事 兩人停職

消防處回覆查詢稱，現階段沒資料可提供，處方非常重視每一個緊急召喚，並會竭盡所能為市民提供適切緊急救援服務，又重申非常重視屬員紀律和操守，對每宗涉嫌違規或違紀個案，均會嚴肅跟進處理。

消息稱表證可信 正查行車紀錄

據了解，消防處認為多宗指控表證可信，正在調查，包括查問涉案見習消防隊長和車長，並翻查涉案消防車行駛紀錄。據了解，處方將依循公職人員行為失當或其他刑事罪行等方向調查，惟不希望現階段做出無理判斷，避免影響調查準確度。

facebook專頁「公務員secrets」上周發帖，稱黃大仙消防局在第五波疫情下收到指令，需派先遣急救員提供緊急召喚服務。一名見習消防隊長被指多次「兜路唔到場，到場又唔上樓」，甚至懷疑有召喚服務的市民因延遲獲救援而死。帖文又稱消防控制室曾翻查行車紀錄，發現消防車和救護車同步到場，且在多宗召喚服務中出現「兜圈」情况。

香港消防主任協會主席何振邦表示，消防車裝有全球定位系統，處方需要時會用作分析路面情况，而有關系統亦會記錄車輛行駛路線，強調不是用作監察同事工作，只會在召喚服務未達時才會翻查有關紀錄。

先遣急救員計劃2003年起實施，由曾接受救護訓練的前線消防人員擔任，期望在救護車到場前為傷病者即時提供基本維生服務，以提升傷病者存活率。