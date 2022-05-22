疫下求診難 濕疹者拖至肉爛 馬會推資助 基層50元可看私醫

長者抱恙 女致電兩日無法約公營

正領綜援的53歲何女士獨力照顧患認知障礙症及以輪椅出入的83歲母親，她說疫情前要一至兩日多次致電預約醫管局門診。母女所住的大埔有兩間醫管局普通科診所，第五波疫情下一間改為指定診所，結果更難預約，「打3至4日都未必約到」。

何女士說，母親有日咳嗽並有大量痰液，翌日惡化，連續兩日致電都無法預約醫管局門診，擔心母親變肺炎，「老人家唔等得，到第三日無改善，即刻去樓下私家診所」。

馬會計劃為期3月 料惠6.5萬人

據馬會網頁，「病有醫靠」門診服務資助計劃由今年3月24日起為期3個月，資助合資格非新冠病人以每次50元看私家醫生，可獲3日基本藥物，馬會慈善信託基金會為每人津貼250元，餘下成本由診所承擔。馬會發言人稱，現有9間社福機構參與、涉14個地區，整項計劃預計可幫助約6.5萬名合資格病人。

何女士稱計劃「快靚正」，不但減負擔，且不用花20至30分鐘到醫管局門診，樓下已有參與計劃的診所，5分鐘可達，即使醫管局恢復門診，她仍想讓母親到私家診所求醫。

私醫：3周已看300人 「就腳」利病人

參與計劃的私家醫生趙錫河稱，其診所3周內約有300人獲計劃資助，九成為65歲以上長者，主要涉傷風感冒等。他說，疫下不少人怕往人多地方，有約50歲女士嚴重濕疹，以往曾到醫管局門診，惟因疫情不敢外出，拖延逾兩周，在其診所少人時求醫，當時已「皮開肉爛」，部分位置滲血水，若再延遲或現細菌感染，後果不堪設想。

趙稱，資助計劃讓病人到「就腳」診所，減輕外出憂慮，更方便行動不便者，同時醫療券未必夠基層長者支付多次診金，故資助可減負擔，病人普遍反應正面，盼未來有更多市民知道及使用計劃。

機構盼延續計劃 減公院壓力

「病有醫靠」與社福機構及私家診所協作，在大埔推行此計劃的賽馬會流金匯中心經理及高級物理治療師許彩玉稱，以往不少長者因經濟原因依賴醫管局門診，疫下遇不適寧願留家，盼藉計劃讓病人在私家診所更快獲治療，該區計劃由4月28日開始，料3個月內約1.2萬人可受惠。她希望未來可延續計劃，透過資助病人於私家診所求醫，減輕公營醫療壓力，若計劃成效理想，長遠希望政府增撥資源加強地區醫療服務。