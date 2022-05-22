片段流傳被質疑擎槍 發文澄清 警「胡椒水發射器」制服機舖刀客

網上片段顯示，數名警員在一間機舖外喝令門口一名男子停下，有警員舉起槍狀物體指向男子，男子舉起雙手，數名警員一擁而上將其按在地上制服。

疑犯毁機舖 警稱拒遵警告

警方表示，前晚10時許接報一名男子手持30厘米的刀，進入油麻地文英街5號一間遊戲機中心，情緒激動，破壞店內設施，包括3部遊戲機及4張櫈。警方接報後迅速到場，發出警告要求疑犯放下武器，但對方仍情緒激動，拒絕聽從警方指示，警員遂舉起胡椒水發射器戒備，並制服疑犯，以涉嫌刑事毁壞和藏有攻擊性武器將其拘捕。案件交由油尖警區刑事調查隊第六隊調查，警方呼籲如有市民有任何與案件有關的消息，或在上址目擊案發經過，請致電3661 3074與警方聯絡。

警：低殺傷力 更有效處理暴力者

警方重申，警隊有嚴謹的武力使用守則，並會按需要使用最低所需武力拘捕疑犯。警方稱，事件中警員使用的胡椒水發射器是一種新型低殺傷力武器，與其他可致命武器不同，其發射的胡椒水是一種天然混合物，胡椒水引起的不適一般約45分鐘便會消失，不會對感染者造成永久傷害。

警方又稱，胡椒水發射器有助警方更有效處理暴力者，及減少對其他市民的影響，更有效保護市民的生命財產安全。