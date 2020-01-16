普查+AI鑑定 錄港首見3蜘蛛 環團訓練800人全港調查 冀打破誤解補學術不足

香港戶外生態教育協會2020年12月展開「香港蜘蛛大搜查生態教育計劃」，培訓逾800名大專生、中學生及公眾人士學習觀察及辨別蜘蛛，其後安排他們分成多個觀察隊伍，在去年6月至今年1月走訪港九新界大嶼山共36條路線，進行為期8個月的全港蜘蛛調查。

調查使用iNaturalist線上鑑定平台（見另稿），觀察隊伍會將發現到的蜘蛛拍照上傳至平台以鑑別，調查最終蒐集到4783項有效蜘蛛紀錄，包括33科及135屬，當中包括多項「近管蛛科」及「管蛛科」，以及一項「黔舌蛛屬」觀察紀錄，過往《世界蜘蛛名錄》及《香港蜘蛛圖鑑》均未有記錄上述蜘蛛在港分佈、棲息，而由於調查中的「黔舌蛛屬」蜘蛛為首次錄得在港出沒，只有一項紀錄下，目前尚待進一步鑑定該屬蜘蛛是否在港棲息。

非瀕危物種 習性待研究

負責整合及分析調查數據的本地蜘蛛生態研究員葉昊然表示，「近管蛛科」及「黔舌蛛屬」在新界發現，「管蛛科」則在港島發現，3類蜘蛛在世界各地亦有分佈，不算瀕危物種，但由於本港以至國際上的蜘蛛研究並不多，習性尚待研究，故本港紀錄為學界提供了非常具參考價值的基線資料。

香港戶外生態教育協會教育及研究經理蘇英健稱，人類普遍因誤解害怕蜘蛛，「連科學家都唔多對蜘蛛感興趣」，故蜘蛛研究並不多，是次計劃提供契機予大眾認識蜘蛛生態價值，透過鼓勵親身觀察打破固有誤解，學習欣賞蜘蛛的生物多樣性。

協會去年建立全港首個香港蜘蛛網頁「香港常見蜘蛛網」，介紹全港常見蜘蛛，初期只有50種，綜合是次調查所得蜘蛛紀錄後，本月起增至100種，網頁至今累計逾48,000人次瀏覽。蘇英健說，計劃反映公眾親身參與公民科學調查，有助填補學術研究不足，協會亦會就今次新發現向漁護署提交報告，完善本港蜘蛛數據資料庫。

明報記者

（城市保育）