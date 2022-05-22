15人涉非法收債被捕 最細14歲

涉早前屢遭淋漆虛擬幣店

灣仔警區反三合會行動組第二隊主管陳梓銓表示，收債集團由不同黑社會集團操縱，犯案手法包括伏擊受害人、向其住所及公司淋潑漆油及貼追債字句，以及致電恐嚇。該6宗案件牽涉債項1900萬元，最大一筆1100萬元。警方經個多月調查後，於5月17至20日拘捕13男2女，年齡14至68歲，部分有黑幫背景，其中兩人相信為主腦。警方在行動中搜獲鐵槌、油罐、手套及收債字條等證物。

其中兩名分別28歲及40歲被捕男子涉嫌在虛擬貨幣交易店犯罪，該公司多區分店先後被淋漆油、扑玻璃門及張貼追債字條，探員在灣仔分店外埋伏，當場拘捕兩人。該虛擬貨幣交易店牽涉的債項超過100萬元。兩名男子被暫控一項刑事毁壞，5月27日在東區裁判法院提堂。警方不排除有更多人被捕。

陳梓銓提到，被捕人包括3名未成年青少年，兩人14歲，一人17歲，提醒家長要多加注意子女有否不明來歷的收入。警方呼籲市民應找有信譽的公司借貸，亦要留意合約細則，如有懷疑應立即停止交易及報警。

蕭澤頤籲家長學校關心青年

警務處長蕭澤頤昨出席青協一個活動時表示，今年首4個月青少年罪案有所減少，但仍值得關注，舉例今年累計19名16歲以下少年涉嫌被不法集團利用從事追債，另有11名少女涉賣淫、8名14歲或以下青少年涉販毒被捕。他呼籲家長、學校關心青少年，免他們走進違法深淵。