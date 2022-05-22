料新班子未定 黃國健：工聯會有局長合適人選

黃國健昨日出席工聯會立法會議員鄧家彪及陸頌雄的議員辦事處開幕禮，他說不少有志之士及精英有意加入下屆政府，相信新一屆政府的班子仍未敲定，名單亦要中央審視，因此現階段評論新班子人選是言之尚早。他又稱，工聯會有合適人選擔任局長。

人事編制委會盼本周討論新職

立法會正審議下屆政府重組方案，包括增設3名副司長。葉劉淑儀昨在商台《政經星期六》表示，現屆政府早前提出的重組方案，未設律政司副司長一職，她認為政府要解釋增設原因，但她認同近年律政司長工作量大增，值得增加人手。她說，完成審議法律文書後，期望本周召開人事編制委員會討論新增的職位，之後方案須交財委會審議，她希望最遲下月中完成全部審議程序。

另一行會成員葉國謙接受本報查詢時稱，《基本法》有提及副司長一職，他認為目前未能全面說明其職責，原因是組班後需建立方向，再細化分工。至於會否留任行會成員，他稱應由新任特首考慮什麼人有助未來施政，「不是我想做就做」，但若特首邀請他加入，他不會拒絕。黃國健則說須由工聯會決定推薦什麼人，他稱工聯會是傳統愛國組織，在「愛國者治港」下不應在行會缺席。

對於擬新增的副司長職位，勞聯立法會議員林振昇在港台《星期六問責》表示，副司長職級不低，不應只負責解說或宣傳工作，期望他們擔任高層次統籌角色，包括北部都會區及制訂5年發展計劃等。新思維立法會議員狄志遠在同一節目稱，政府至今未能解釋增設3名副司長的原因，未能說服他支持新方案。