葉劉：高層公僕「無乜可能」加薪7%

作為公務員調整薪酬參考指標的公務員薪酬趨勢調查初步結果上周公布，高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標分別為7.26%、4.55%和2.04%。葉劉淑儀稱，理解該指標以大機構的薪酬調整對比，而過去幾年有機構生意不俗，也有機構為挽留人才而大幅為高層加薪，但現有20多萬人失業，社會較難接受該調查結果。她說，除薪酬趨勢調查外，行會也會考慮本港經濟、政府財政、通脹、公務員士氣、職方要求等，認為不太可能加薪7%。

葉國謙不認同加薪才有士氣

翻查資料，去年各級公務員薪酬趨勢淨指標均錄負數，前年則介乎1.15%至1.98%，最終公務員凍薪兩年。另一行會成員、民建聯葉國謙表示，行會毋須完全接納公務員薪酬趨勢調查結果，過往亦有先例。他認為是次調查爭議較大，市民未必接受公務員加薪。被問到若未能加薪會否影響公務員士氣，他說士氣一定在考慮之列，但不認為加薪才有士氣。

行會成員、工聯會黃國健說，公務員薪酬調查的公司或不受疫情影響，得出的結果難免與市民感覺有落差，強調政府考慮最終方案時，不僅考慮調查結果。他認為公務員在過去兩年凍薪，同時面對通脹，若今年完全不加薪，公務員收入實際被蠶食，而最終調整方案也影響到公營機構及政府外判工種的員工。他稱理解市民看法，但認為若社會有一批人的消費力減低，對整體經濟亦無好處。

工會：現階段評論不負責任

高級公務員協會主席李方冲表示，剛公布的薪酬趨勢調查只是初步結果，職方其後會向政府提出要求作考慮，政府亦要研究調查結果背後的原因，例如調查的公司業務未必受疫情影響很大等。他認為行會成員在現階段評論加薪幅度是不負責任。