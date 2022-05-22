慶回歸郵票校服黃變白 郵政：展示美感

一式4款紫色調 印穩定繁榮

該套郵品7月1日發行，包括一套4枚紀念郵票、一張小全張和相關集郵品等。一式4款的紀念郵票以紫色為主調，分別印有立法會和國家安全日等照片，以及穩、定、繁、榮字眼。其中一款郵票展示一間小學舉行升旗禮，相中多名學生面向國旗肅立。

翻查資料，教育局去年4月15日國安教育日曾發出新聞公報，提及局長楊潤雄當日出席聖公會聖雅各小學早會，與學生一起觀看升掛國旗及奏唱國歌，當中一張附圖與紀念郵票所用的照片極為相似，但在郵票設計中，學生校服顏色由原本黃色改為白色，旗桿上的國旗則修改成隨風飄揚，校舍旁大廈亦被換成藍天白雲。

聖雅各小學：尊重設計師考慮

聖公會聖雅各小學校長張勇邦回覆本報查詢稱，在獲傳媒查詢後才得悉事件，有幸照片被紀念郵票採用。被問會否介意校舍和校服遭修改，他稱尊重設計師的考慮。

香港郵政回覆稱，該套紀念郵票的設計概念為隨着《港區國安法》及「完善選舉制度」的落實，「一國兩制」得以行穩致遠，香港繁榮發展。香港郵政又表示，郵票設計參照一些照片，以表達相關概念並銜接整體構圖設計，而用色以整體美學為基礎，調色純屬設計上的優化，以展示其美感，令整套郵票所採用的顏色更為和諧及一致。