應邀惹批評 美律師退國安法論壇 美同業批論壇政治宣傳 江樂士：不應被噤聲

羅傑斯上周三（18日）在社交平台LinkedIn表示，很榮幸獲邀在論壇發言，就《港區國安法》案例作研讀及國際案例比較，形容論壇涵蓋有趣和重要的議題。他昨在LinkedIn表示，決定不會在論壇上發言，強調此前是以個人身分答應參與活動，不反映他認可或支持任何討論議題，以及涉事的個人或機構。

上周稱榮幸獲邀發言

學者促反思何謂榮幸

《金融時報》前日一篇報道，引述2019年在港涉襲警被捕、去年罪成被判監4個半月後逐出境的美籍律師比克特（Samuel Bickett）稱，上述論壇是「明目張膽的政治宣傳」，羅傑斯獲邀參與「唯一原因是（當局）利用知名美國律師行為活動增添虛假認受性（a false cover of legitimacy）」。報道又引述美國喬治華盛頓大學中國法教授郭丹青（Donald Clarke）稱，羅傑斯如對在這種活動發言感榮幸，他要反思心目中何謂「榮幸」。美國伍羅德．威爾遜國際學者中心全球研究員戴大為（Michael Davis）在報道中表示，達維律師行應注意到國安法被用作逮捕本港「整個反對派」，對基本自由有深遠影響。

湯家驊不認同洗白說法

將出席論壇的前刑事檢控專員江樂士向《金融時報》稱，專家們不應在分享國安法意見上「被噤聲」，羅傑斯的言論自由應受尊重。行政會議成員、資深大律師湯家驊向本報稱，出席嘉賓只是表達個人意見，不代表支持任何議題，主辦單位希望吸納各方中立看法，不認同坊間質疑論壇是為國安法「洗白」的說法，對羅傑斯「因政治壓力退出」感奇怪。

周六是全國人大表決通過港區國安法立法草案兩周年，律政司以「興邦定國」為題舉辦法律論壇，出席者包括港澳辦副主任王靈桂、中聯辦副主任陳冬、國安公署署長鄭雁雄、行政長官林鄭月娥、律政司長鄭若驊等。