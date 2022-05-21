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2022年5月21日星期六
港聞二
練錦鴻逐黃口罩者 投訴裁不成立 調查報告稱印有政治口號 法官有提供替換
何俊堯第八宗投訴不成立 張舉能提醒「庭上應格外審慎」
圍堵理大衝突 兩青年認暴動 一勞教一入教導所
中區「和你Lunch」拆花槽圍欄 兩少年認非法集結
低估馬拉松夜班施工 立會擴建未動工「超支」三成 小組主席盧偉國料無法不批出 陳紹雄不解差距大
國務院任命李家超為特首 李克強簽令 提「落實中央全面管治權」
立會議員關注副司長分工 曾國衞：非開位「自肥」
批政府缺中長期計劃 李慧琼倡就主要官員設KPI
粉嶺高球場32公頃地明年還政府 8公頃建1.2萬伙公營屋
IT界種票案6人加刑 最多逾兩倍 改囚10至23月 官：原審量刑基準低減刑幅度大
歐盟報告指港民主嚴重倒退 港府斥不實無端批評
Tesla沙頭角路撞斃過路婦
科大校董會通過校長任命 葉玉如願重啟溝通 無答六四
身兼人代 「以科大利益為依歸」
韓下月恢復旅遊簽證准自由行 旅社即推團
聞鬆綁變陣5．20 婚宴20人變60人
18歲男玩RingFit倒斃家中 耳鼻有血漬 警料事主暈倒跌倒受傷
中學兼職教練涉非禮男生 至少10少年受害
機場警監守自盜 官斥證據「罄竹難書」駁回上訴
香港會計手足工會收警告 被指活動違會章規定
尊子漫畫
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【Emily】政府網頁電話簿 林方達消失了
【Emily】為下一代 前政助莫宜端舉家移英
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【Emily】英皇塌校樹 樹藝師：老樹自求多福
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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