機場警監守自盜 官斥證據「罄竹難書」駁回上訴

上訴人馮奕鈞（案發時28歲）稱，原審裁判官彭亮廷錯誤拒納其證供，以個人主觀想法裁決，造成不公。

稱若接納辯解「會非常驚訝」

李官判辭中表示，上訴人案情在多‍個要項上均不可能屬實，如上訴人作為報案中心的唯一當值警員，事主拿着裝有大額現金鈔票的銀包向他報案，但上訴人未有即時記錄，而選擇在翌日造假；銀包有大量屬於物主的證件和名片，並寫有聯絡電話，但上訴人從未嘗試聯絡物主；以及上訴人在庭上聲稱把銀包放在雪‍櫃底下，會比存放在夾萬內更安全。李官表示，若有任何裁判官認為上訴人辯解屬實，「會非常驚訝」。

李官又稱，彭官就不接納上訴人的證供給予詳盡理由，看不到有任何曲解或遺漏。且上訴人解釋根本說不通，即使不依賴上訴人任何謊言，裁判官亦有足夠的理由定罪，認為針對上訴人偷竊的證據可謂「罄竹難書」，其辯解不能入信，判處上訴人罪成，是「完全合法、合理及合情」。

【案件編號：HCMA 38/22】