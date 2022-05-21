18歲男玩RingFit倒斃家中 耳鼻有血漬 警料事主暈倒跌倒受傷

事主無長期病患 死因待確定

男死者姓李，18歲，為一名大學生。昨下午2時許，警方接獲一名女子報案，稱兒子於洪水橋洪福邨洪樂樓寓所懷疑做運動後昏迷。警方到場發現男子遊玩體感遊戲「RingFit」中的跑步環節，當時男子左邊大腿戴着Switch腿部固定帶，地上有一塊瑜伽墊，電視仍然開着。救護員到場，發現男子耳鼻有血漬，當場證實男子死亡，死因有待驗屍確認。

現場消息稱，事主母親昨早9時許外出，當時事主仍未起牀，至下午2時許返回家中時發現事主倒臥廳中。警方初步懷疑事主打機期間突發暈倒及跌倒受傷，事發後約兩至三小時才被發現，暈倒原因有待調查，事主生前沒有長期病患。

任天堂2019年推出RingFit遊戲，玩家將Switch遊戲機手掣安裝在健身環及腿部固定帶上，遊戲可感應玩家不同動作。透過完成不同任務，達至運動及消耗卡路里的效果。玩家遊玩前，遊戲畫面有提醒玩家做好熱身及準備足夠空間遊玩。

雷雄德：遊玩前應確保環境安全

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，運動中有兩個原因引致昏迷，包括隱疾及後腦被硬物擊中。他表示，家庭運動遊戲一般是安全的，不過遊玩前有3點注意事項，首先，應確保家居空間足夠，避免撞到枱角櫃角，並留意地板是否容易令人滑倒，避免汗滴地上或只穿襪做運動；第二，應視乎年齡及體能狀况量力而為，疲勞時應休息；最後應小心使用遊戲設備，例如遊戲的手掣等，避免操作時撞到其他人。

醫生：不排除死者有隱性心臟病等

急症科專科醫生蕭粵中表示，難以確定死因與打機有關，不排除死者有隱性心臟病，或腦部血管突發性出現問題等，昏迷撞到頭部導致耳鼻有血漬。他提醒市民在家中進行伸展活動，例如瑜伽、打拳等，要在合適空間進行，防止被雜物絆倒或撞到，活動時間亦不宜太長，免因疲倦而增加受傷風險。他建議市民學習急救，如家中不幸有人因心臟停頓而暈倒，在救護員到場前進行心肺復蘇法，亦可以減低死亡風險。