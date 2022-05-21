聞鬆綁變陣5．20 婚宴20人變60人

尖沙嘴婚姻登記處門外的長樓梯，一向是不少新人「打卡位」，昨早10時起多對新人輪流與大批親友在樓梯間拍照留念，場面熱鬧，高峰時一度有20人聚集拍大合照，有部分人沒戴口罩。現時公眾地方仍實施4人限聚令，康文署昨回覆查詢稱，為確保市民遵守口罩令及限聚令，職員會巡查轄下場地，要求使用者遵守規定，並會檢控經勸喻仍不遵守規例者。

32人觀禮變55人「驚喜」

相識18年的湯生湯太昨早約10時到尖沙嘴婚姻登記處註冊行禮。湯太稱，疫情下本打算婚禮從簡，她預訂行禮的禮堂由原本只容許32人觀禮，政府前日起放寬活動所容納量至85%後，昨可容許55人名親友入場，令她感驚喜，「本來好多親朋戚友只預喺出面影相，今日可以一齊入去見證，好開心」。兩人早已預訂昨晚舉行婚宴，湯太說，政府月初公布宴會人數可由20放寬至120後，隨即致電酒店加訂酒席，最終「變陣成功」，昨晚可安排60多名親友到場歡聚，「最開心可以請番疫情下好少見的朋友」。

謝生謝太亦有預訂昨晚的婚宴。謝太稱，可宴請認識的親友見證人生大事很重要，即使當局未預告放寬防疫限制，她與丈夫已決定「博吓」，預訂昨晚舉行約30多人的婚宴，亦邀請50多人前來觀禮，很高興最終真的放寬，形容「好幸運、好幸福」。 謝先生稱，如禮堂人數上限不能放寬，場面較冷清下「結咗婚都會沒實感」，昨天邀請到場的50多名親友全獲准進場觀禮，「個氣氛開心好多」。

有嘆突然 憾親友難抽空

不過，同樣昨日行禮的李生李太則認為當局放寬得太突然。李先生稱數日前才收到處方來電，原本只能安排6人入內的禮堂昨可增至20人，有親友因太匆忙最終未能請假抽空到場，形容有「少少遺憾」。被問到是否特地選擇諧音為「我愛你」的「520」結婚，李太笑言只因日子易記，至於是否亦怕丈夫忘記結婚紀念日，在旁的李先生隨即「補答」：「會記得，唔敢唔記得」。