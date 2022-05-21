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韓下月恢復旅遊簽證准自由行 旅社即推團

【明報專訊】韓國政府前日宣布下月1日起恢復短期旅遊簽證，有旅行社昨即推出旅行團，5天團約5000元，港人亦可憑簽證「自由行」。日本政府昨亦公布下月1日起上調單日旅客入境人數上限一倍至2萬人次，本港旅遊業稱仍不清楚會否對不同國家分配配額。

可網上申請 完成接種免檢疫

韓國自2020年4月初起暫停免簽證入境。韓聯社報道，韓國法務部日前公布，當地下月1日起重新對一般國家（Level 1）公民發放短期訪問簽證（C-3）及電子簽證，持簽證可入境作商務活動、旅遊及探親等，最多停留90日；電子簽證則只發給優秀人才及團體遊客；而注意國家（Level 2）的公民只能以必要目的申請簽證，但目前暫無國家列為Level 2，即港人若上網自行申請C-3簽證或報團經旅行社取得電子簽證，下月起可入境韓國。完成接種新冠疫苗者可免檢疫，當地視完成接種定義為第二針後第14至180天，滿180天則要打第三針。韓國當地承認世衛認可的疫苗，包括科興及復必泰。

縱橫遊稱接百個查詢

東瀛遊執行董事禤國全說，疫情前每年近60萬港人遊韓，昨日其旅社網頁上載兩個5天韓國團行程，已接到數個查詢，惟航班少機位緊張，料團費較疫前貴兩三成，5天團約5000元，7天團約7000元。縱橫遊常務董事袁振寧稱其旅行社昨接到100個赴韓旅遊查詢。

若選擇自由行，從多間航空公司網頁及旅遊網站所見，下月往返本港及首爾航班，來回機票4000元起跳；而機票連酒店的套票，以6月1至5日的5天4夜行程為例，平均需約6000元。袁振寧稱疫情前同款套票約3000至4000元。

禤國全稱，據他了解韓國航空公司7月起會增加航班，或助降票價，惟若返港仍須檢疫，計及檢疫酒店費用「基本上無得平平地去旅行」，下月起留學生返港檢疫酒店供應緊張，費用會搶高，相信日韓縱開關，願出遊港人不多。

日本上調入境人數上限至2萬

另外，共同社報道，日本政府昨公布下月1日起單日入境人數上限由1萬增至2萬，並按感染風險將國家和地區分成藍、黃、紅3種，藍色國家無論有否打3針均豁免檢測和檢疫；黃色國家須檢測和家居檢疫3天、紅色國家須檢測及在指定設施檢疫3天，但若已打3針黃紅亦豁免檢疫。袁振寧稱，目前仍不清楚2萬名額會否就不同國家有分配，需更多資料才可評論，惟如港被列「藍色」，則可解決科興不被認可問題。

相關字詞﹕南韓 旅遊簽證

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