身兼人代 「以科大利益為依歸」

自《港區國安法》實施，多間院校加插國安課程或學習內容。對於外界關注國安教育會否影響招聘海外人才、外籍學者來港意欲，葉玉如稱暫沒看到影響，會堅持「人才是最緊要」，包括招攬學生及招攬國際間的人才來港做教授，「只要學校做得好，會招攬到頂尖人才成為香港科大一分子」。

葉補充，國安教育的基礎是培養國家觀念、民族感情和國民身分認同，校方正籌備相關工作。科大（廣州）9月將開學，她希望「雙校互補」讓兩地學生分享課程、設施和學習資源。

研究時間將大減 卸予研究團隊

葉玉如多年來醉心科學研究工作，包括在阿爾茲海默症的診斷和治療方面取得重要突破。昨在通過任命前，她於網上會議與科大持份者會面，有科大成員關注葉怎平衡研究工作。她說日後埋首研究時間會大減，並卸下（offload）大部分工作予其研究團隊，「首要工作是確保能好好帶領科大」。

科大於1991年創校，葉玉如將成為首名女校長。她希望成為榜樣，鼓勵女性大膽嘗試，發揮潛能及影響力。