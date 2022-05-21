科大校董會通過校長任命 葉玉如願重啟溝通 無答六四

66歲的葉玉如身兼港區全國人大代表，上月卸任科大副校長，本身為國際知名分子神經科學專家的她將成首名科大女校長（見另稿）。科大校董會主席廖長城昨稱，校董會18人全票通過葉玉如為第五任科大校長。科大校董會名單共27人，科大校方昨回覆本報稱，當中9人屬大學僱員或成員，包括學生校董，《科大條例》列明他們不可參與投票委任校長、首席副校長、副校長等。

被問會否不認學生會 強調着重溝通

近年多個大學學生會不獲校方承認，或被「割席」不代收會費，科大目前仍替學生會收會費。昨通過任命後，葉玉如在記者會被問日後會否不承認學生會、會否改變代收會費做法時，她沒直接回應，稱校內有不同學生組織，學生會為其中之一，多次強調會着重溝通、透過不同方法聆聽學生聲音。

「管治團隊有責容納不同同學聲音」

葉玉如又提到，今年科大學生會有一個內閣參選，惟票數不足未能上任，下周將重選，「這方面一直進行，大學做法好清晰」。她又承諾復辦「校長論壇」，強調學生為大學重要持份者，「作為大學管治團隊，有責任容納不同同學聲音，進行溝通」。

下月為六四事件33周年，葉玉如昨被問學生可否在校園悼念六四，如不觸犯防疫規定下穿黑衣或戴悼念飾物，她回答時略過相關問題；記者追問會否回答關於六四的題目時，她側望身旁的廖長城及科大公關，公關即代答：「現時老師或學生的公開活動都暫停咗。」

前學生會長盼守諾 多公開接見學生

科大學生會前會長盧祖晴昨向本報稱，冀葉玉如上任後守諾，又留意到葉強調溝通的方式有很多種，希望接見多些學生，「但唔係私下見，需要有透明度」。盧又說，2019年反修例運動後，不同院校管理層都收窄學生會權力，冀葉重視學生會意見，例如讓學生會代表參與宿舍分配等工作。盧又提到，校方去年洗走校內青蛙路上的「希望在於人民 改變始於抗爭」佔領運動標語，「如佢（葉玉如）認為溝通咁重要，日後再面對呢啲事時，希望consult（諮詢）多啲學生，唔好淨係一吓決定咗」。

科大校董容永祺昨回覆本報說，他昨投下贊成票，認為葉玉如實至名歸，又稱她於科大工作29年，學術成就顯赫，「對佢完全有信心，同埋佢係土生土長香港人，了解香港社會，又冇語言障礙，溝通好容易，佢個人又隨和」。對於外界關注葉玉如怎處理學生事務，容相信葉將與學生溝通得很好。