歐盟報告指港民主嚴重倒退 港府斥不實無端批評

報告指立選僅一非建制當選

162人涉國安被捕 「已步入極權」

歐盟昨發表全長20頁的報告，大部分篇幅涵蓋本港政治及社會發展，指大多數泛民主派正身陷囹圄或流亡，眾多公民組織解散，若干國際組織撤走，形容本港去年已步入極權主義，國安法實施的影響比預想中更強烈。

報告提及，立法會選舉直選投票率見新低，最終僅一名自稱「非建制派」當選，同時47名民主派人士涉前年初選案被捕。報告指出，逾1萬人涉反修例示威被捕，當中不乏年輕人，而至去年底共162人涉違國安法被捕，包括社運人士、立法會議員、記者及學者，99人被起訴。報告另提及本港移民潮、集會及新聞自由，以及「清零」抗疫方針引起外界對港國際樞紐地位的質疑等議題。

港府：新選制廣泛代表公平競爭

國安部門依證據執法

港府昨發聲明反駁，重申本港是中國不可分離的部分，敦促歐盟停止借香港事務干預國家內政。聲明反駁，去年立法會選舉彰顯新選舉制度的廣泛代表、政治包容、均衡參與和公平競爭，而國安執法部門均根據證據等採取行動，與受查者的政治立場、背景或職業無關，並在有充分證據下才起訴，強調特區堅定不移維護法治和司法獨立。聲明亦形容本港傳媒環境蓬勃依然，強調只要不違法，傳媒評論或批評政府施政的自由並無受到限制。