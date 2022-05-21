IT界種票案6人加刑 最多逾兩倍 改囚10至23月 官：原審量刑基準低減刑幅度大

5人已出獄 重返監獄服刑

6名答辯人為李為民（55歲）、楊耀鴻（36歲）、潘秀芳（53歲）、雷亞福（48歲）、雷偉芳（42歲）及雷敬賢（25歲），原被判囚3至12月，昨改判囚10至23個月。

覆核聆訊由上訴庭法官彭偉昌、潘敏琦及彭寶琴審理。律政司一方陳辭稱，本案為大型選舉舞弊騙局，答辯人互相高度協調，其中李為民指示楊耀鴻找出漏洞，在短短數周內干犯本案，令的總會員成為電機暨電子工程師學會（IEEE）會員，繼而登記成為資訊科技界選民投票，有關步驟工夫相當多，精心策劃，導致240人登記成為IEEE會員，投票予候選人楊全盛，即使楊最終無當選，都有潛在影響，例如引致補選。律政司認為原審法官勞潔儀低估了本案嚴重性，判刑明顯過輕。

律政司：大型舞弊 工夫多精心策劃

對於庭上關注本案有別於過往案例，因各人本無權投票，他們以詐騙手段才令自己獲得投票權，答辯方回應稱，有投票權與否，律政司已以不同控罪起訴，罪責亦已在控罪上反映。法官彭寶琴質疑此舉或對本有投票權的人、其他候選人造成不公，更打亂整個選舉規劃。

法官彭偉昌表示，原審在串謀詐騙及提供利益罪的量刑基準相當低，刑期扣減幅度卻相當大，關注各人的「良好品格」是否足以構成減刑因素。答辯方表示「我會講係輕咗啲」，但質疑是否嚴重過輕，強調各人非候選人，罪責相對較低。

在良好品格方面，答辯方稱李為民曾安慰患鼻咽癌的同業、向發生意外的同業伸出援手。法官彭偉昌聞言稱「咁佢係的總嘅人，梗係幫佢㗎」。答辯方回應稱「咁都係有心」，續指李不時身體力行派飯。

官質疑良好品格 做義工「得8個鐘？」

楊耀鴻曾參與「奧比斯」及「綠色地球」的義工服務，法官彭偉昌質疑服務時數「得8個鐘？」，又稱「算我孤陋寡聞，綠色地球我未聽過」。答辯方回應稱綠色地球為慈善機構。此外，楊亦創立小型公司，以專業技能為旅發局等不收費拍攝短片。潘秀芳及雷亞福則於疫情期間向老人院等捐贈口罩。

3名法官最終批准律政司覆核申請，除給予認罪扣減，亦考慮本案為覆核案件，每人額外減刑4個月，「已是相當大幅度」，另將擇日頒下判辭解釋裁決理由。

【案件編號：CAAR 20/21】