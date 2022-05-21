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粉嶺高球場32公頃地明年還政府 8公頃建1.2萬伙公營屋

【明報專訊】政府計劃明年9月收回粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以東32公頃用地，其中8公頃興建1.2萬個公營房屋單位，最快2029年完工。至於房屋發展區域以南、生態價值較高用地，當局將研作自然保育、公眾康樂及體育用途。有房委會委員認為，政府亦應盡早規劃高球場其餘140公頃土地未來發展用途；有立法會議員則擔心當地建逾萬伙公營房屋，將加重北區交通壓力。

招國偉促一併規劃其餘140公頃地

土木工程拓展署昨向北區區議會提交文件，提及高球場相關32公頃用地明年9月歸還政府，建議其中8公頃土地作建屋用途，預計未來居住人口約3.36萬，並提供合適配套設施（見表）。公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉表示，相比一般公屋興建密度每公頃約1000伙，該項目建屋密度較高，促政府交代考慮因素。他又稱高球場其餘140公頃用地將續租至2027年6月底，促當局「行多一步」，一併考慮整個區域的配套，分成兩期發展項目，毋須等待2027年後再規劃。

質疑避開部分地「雙重標準」

本研社：僅用8公頃地違最初承諾

本土研究社成員黃肇鴻則認為，該項目規劃不理想，因發展局曾在2019年宣布，將32公頃用地作房屋用途，惟最新建議僅用數公頃，有違當初承諾。黃又認為，當初發展粉嶺皇后山同樣牽涉綠化地帶，政府其後以移植等方式解決爭議，今次卻鮮有地在文件中多番提及生態保育而避開發展部分用地，質疑有雙重標準，促請當局交代。他留意到當局建議將生態價值較高的用地，用作自然保育、公眾康樂及體育用途，惟沒推出規劃時間表，質疑為何不在項目前期仔細規劃，以回應港人缺乏休憩空間的需求。

新界北立法會議員劉國勳則表示，粉嶺區內交通負荷已飽和，加上連同附近其他工程及項目，預計新增近6萬至7萬人口，潛在交通壓力非常龐大，惟政府改善措施零碎割裂，未能疏導擠塞。他促請政府兌現「基建先行」承諾，包括增加迴旋處容量，及擴闊整條粉錦公路或加設繞道等分流。他又認為當初討論高球場用地時，未有「北部都會區」發展策略，建議當局連同整個「北部都會區」重新規劃，研究最合適的土地用途。

議員憂再加重北區交通壓力

土拓署：有改善工程滿足需求

土拓署昨回覆查詢，稱有關文件提及交通改善工程，包括在大頭嶺迴旋處興建寶石湖路行車天橋等，已參考對交通及運輸影響評估，可以滿足發展項目所新增的交通需求。署方重申項目用地貼近粉嶺或上水新市鎮，根據技術研究和生態影響評估，該區域生態價值較低，因此把部分土地作興建公營房屋及社區發展。

相關字詞﹕房屋供應 生態保育 基建先行 粉嶺高爾夫球場

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