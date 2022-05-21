立會議員關注副司長分工 曾國衞：非開位「自肥」

拒推遲增副司長職位

候任辦：三軍未動糧草先行

架構重組方案周二已獲行政會議通過，對於副司長的分工，行會成員湯家驊亦承認，暫時未獲相關詳細說明，他認為需由新任特首與司長共同研究，呼籲外界耐心等候。他認為，未覓得副司長的人選前，不公開說明其職責為合理，因下任特首與相關人選接觸時，對方或會加入意見。身兼行會成員的建制派「班長」廖長江在立法會上述會議則稱，政府應盡早確定副司長的職能及工作範圍，避免分工不清和統籌不力。

立法會文件顯示，新開設的政務司副司長、財政司副司長及律政司副司長會分擔相關司長工作，未有明確列明副司長的職權及與司長間的分工。

新思維狄志遠提出，新政府上場後半年才審議新增副司長的部分，因現階段未知副司長職責，候任特首辦公室秘書長鄭鍾偉表示反對，指方案對落實李家超政綱不可或缺，形容「三軍未動糧草先行」，要有人員配置才能落實工作。

建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓認同設立副司長，但認為需同時考慮審慎理財及市民觀感，他擔心市民「未見其利、先見其害」，曾國衞回應稱，可視架構重組視作投資，將來市民會得到好處。

江玉歡質疑副司長職責不清 憂淪「阿四」

選委會議員江玉歡則質疑，若未清楚副司長職責，如何確保該職位人選合適，以及實質改善部門協作，她又關注副司長能否做到「話事人」的角色，以避免淪為「阿四」。曾國衞反駁，稱議員認同候任特首李家超的政綱，卻不信任其所需人手以落實政綱，強調副司長會有明確分工，指若特首才「話得事」，「司長都可以是『阿四』」，他強調，副司長會有明確分工，呼籲外界毋須擔心。

鄭鍾偉回應稱，認同政府架構需清晰，包括司長與副司長、政策局與部門間等，又說副司長負責協調和統籌工作外，另一重要工作是指揮和帶領，舉例稱李家超提出成立兩個小組分別負責督導公屋興建及土地供應，都考慮由副司長帶領。他補充，日後在人事編制委員會上會詳細解釋各職位的分工。

問及司長與副司長的分工及何時有明確公布，候任辦回覆本報稱，「在今日立法會研究政府架構重組方案及相關事宜小組委員會會議上，政府代表已就相關議題作出解說」。