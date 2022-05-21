立會議員關注副司長分工 曾國衞：非開位「自肥」

【明報專訊】立法會研究政府架構重組方案及相關事宜小組委員會昨日召開首次會議，討論新一屆政府的架構重組方案，候任特首李家超建議新增3名副司長，多名議員關注各司長與副司長之間的分工，並質疑副司長的職責未夠清晰，甚至會淪為「阿四」。政制及內地事務局長曾國衞強調副司長會有明確分工，又說可視架構重組是「投資」，「梗係唔會想開位『自肥』」。
拒推遲增副司長職位
候任辦：三軍未動糧草先行
架構重組方案周二已獲行政會議通過，對於副司長的分工，行會成員湯家驊亦承認，暫時未獲相關詳細說明，他認為需由新任特首與司長共同研究，呼籲外界耐心等候。他認為，未覓得副司長的人選前，不公開說明其職責為合理，因下任特首與相關人選接觸時，對方或會加入意見。身兼行會成員的建制派「班長」廖長江在立法會上述會議則稱，政府應盡早確定副司長的職能及工作範圍，避免分工不清和統籌不力。
立法會文件顯示，新開設的政務司副司長、財政司副司長及律政司副司長會分擔相關司長工作，未有明確列明副司長的職權及與司長間的分工。
新思維狄志遠提出，新政府上場後半年才審議新增副司長的部分，因現階段未知副司長職責，候任特首辦公室秘書長鄭鍾偉表示反對，指方案對落實李家超政綱不可或缺，形容「三軍未動糧草先行」，要有人員配置才能落實工作。
建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓認同設立副司長，但認為需同時考慮審慎理財及市民觀感，他擔心市民「未見其利、先見其害」，曾國衞回應稱，可視架構重組視作投資，將來市民會得到好處。
江玉歡質疑副司長職責不清 憂淪「阿四」
選委會議員江玉歡則質疑，若未清楚副司長職責，如何確保該職位人選合適，以及實質改善部門協作，她又關注副司長能否做到「話事人」的角色，以避免淪為「阿四」。曾國衞反駁，稱議員認同候任特首李家超的政綱，卻不信任其所需人手以落實政綱，強調副司長會有明確分工，指若特首才「話得事」，「司長都可以是『阿四』」，他強調，副司長會有明確分工，呼籲外界毋須擔心。
鄭鍾偉回應稱，認同政府架構需清晰，包括司長與副司長、政策局與部門間等，又說副司長負責協調和統籌工作外，另一重要工作是指揮和帶領，舉例稱李家超提出成立兩個小組分別負責督導公屋興建及土地供應，都考慮由副司長帶領。他補充，日後在人事編制委員會上會詳細解釋各職位的分工。
問及司長與副司長的分工及何時有明確公布，候任辦回覆本報稱，「在今日立法會研究政府架構重組方案及相關事宜小組委員會會議上，政府代表已就相關議題作出解說」。