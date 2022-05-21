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國務院任命李家超為特首 李克強簽令 提「落實中央全面管治權」

【明報專訊】國務院總理李克強昨主持召開國務院全體會議，會上決定任命李家超為第六屆特首，今年7月1日就職，並由李克強簽署國務院令。對比5年前官方新華社有關國務院任命林鄭月娥為第五屆特首，李克強除重申繼續全面貫徹一國兩制，今次表述加入「落實中央對特區全面管治權」，及加入「支持提升香港國際競爭力」等，但無具體提及支持政府改善民生、推進民主等具體期望。

學者：延續「政治嚴格經濟開放」作風

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾分析，中央對港在政治上延續過去數年的強硬作風，一如李家超預告政制上沒有進展，但經濟上香港可發揮貫通中西的橋樑角色，「政治嚴格一點，經濟開放一點」。

正式成為候任特首的李家超發聲明回應稱，對中央任命深感榮幸，「將忠誠地、堅毅地肩負使命」，並帶領政府按《基本法》全面準確落實一國兩制。有別於林鄭2017年在聲明中重申會維護核心價值、帶領政府服務市民；李家超說會迎難而上，致力為民解困、團結社會，及同建充滿活力、希望、發展機遇和關愛共融的香港。

李克強在國務院全體會議上說，中央政府將支持香港鞏固提升國際金融、貿易、航運中心地位，加快打造國際創新科技中心，提升香港國際競爭力，保持長期繁榮穩定。他又稱，相信李家超就任特首後，一定能夠團結帶領特區新一屆政府和各界人士開創香港發展新局面，續寫「一國兩制」成功實踐新篇章。港澳辦主任夏寶龍在會上匯報說，特首選舉嚴格按照《基本法》及特區法律進行，並形容李家超「高票當選」，「體現香港社會各界期望團結一致再出發的共同心願」。

截至昨日仍未知李家超何時上京領取國務院委任狀。對比歷屆特首任命，若李未在下周三或之前上京，將是歷來當選後最遲領取委任狀的特首，由當選至實際領取委任狀至少相隔17日。

晤立會議員 工聯促訂扶貧目標

倡最低工資改一年一檢

李家超昨日繼續分批見立法會議員，新思維主席狄志遠會後形容會面是良性互動的第一步，狄又引述李家超私下向他表示，彼此看法不同，有需要溝通，共同解決香港問題。他期望李家超日後能與不同政治光譜、民間組織溝通。新思維副主席黃俊瑯則引述李家超稱，政改在《基本法》的確存在，但有更多其他民生議題要處理，政改不是他優先處理的項目。

工聯會會長吳秋北與李家超會面後表示，他在會上表達保障勞工、拓地建屋及盡快通關的訴求，並要求最低工資由兩年一檢改為一年一檢，以及訂立扶貧目標。問到副會長麥美娟是否加入新政府，她笑稱「無補充」，「因為我都無你嗰啲消息」，吳秋北補充，向李家超表達工聯會在勞工、政治民生方面都有人才，願意積極參與政府的架構。勞聯亦稱表達了對勞工、扶貧、房屋供應等議題的關注，建議設立恒常失業援助機制、最低工資改為一年一檢、規管工時等，並期望新一屆政府制定扶貧指標，並配合相關房屋政策。

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