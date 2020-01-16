低估馬拉松夜班施工 立會擴建未動工「超支」三成 小組主席盧偉國料無法不批出 陳紹雄不解差距大

追加撥款下周先經工務小組審議，主席盧偉國稱雖質疑當局估算與落標價存在巨大落差，但考慮到現實情况，相信無法不批准。委員陳紹雄暫未決定是否同意，但將在會上要求政府解釋哪些項目超出預算、有否其他方法壓縮成本等。

4標書平均超出62% 最高一倍

據了解，政府收到4份標書都超出原先批出的11.7億元預算，平均超出62%，最高價格一份標書更超出一倍，而最高分的標書則超出33%，已是價錢最低一份。消息人士以「乾炒牛河」比喻，形容政府預期一般口味的「乾炒牛河」，但招標回來的廚師覺得令人滿意的乾炒牛河材料、價格、人工都不同。他解釋，由於工程特殊，只能在平日晚上、休會或假期進行，並確保工程翌日立法會恢復運作，原先招標時已預計工人是雙倍人工。

田北辰：工人開夜班3年 「雙工」亦不做

田北辰說，據他了解，業界發現工人對於開夜班工期要3年十分卻步，「雙工」亦不肯做。田認為，建築署顧問用理論估算，低估上述實際情况，「投標的人打穩陣波，不想揹鑊，所以預鬆咗，用錢搭夠」。他認為工程要用3年算長，難再拖長，認為造價「算係咁」。

本身是工程師的陳紹雄則認為，政府去年上財會申請撥款時應已掌握工程難度高、工人要開夜、市場上此類工人價格等信息，到財會申請撥款的金額應貼近，距今未夠一年，不解差距為何如此大。至於會否支持撥款，他稱會在工務小組「畀個機會政府解釋先」，包括有哪些項目超出預算、是否因工期壓縮令價錢特別貴、工期能否放鬆點等，「期待他向市民解釋，不想市民有信息，政府又嚴重低估了造價」。

工務小組副主席謝偉銓表示，雖可重新招標，但工程會再延遲，而今次落標的4間公司都相當有聲譽，即使再招標，香港主要承辦商都是這數間，而若有公司以現時已公開的造價為爭工程「睇住個價落低啲」，他擔心「會否搞到一鑊泡」。他又透露，這4間入標公司提出的設計和建築方法都不同，他相信不是圍標。

他說，收到的標書標價與建築署原先估算差很遠，雖然當初建築署有「預鬆到」，但認為建築署估算得不好，不夠深入、考慮不夠廣闊，例如有否考慮是否有人願意開夜等。

工程第一階段原預計2025年6月完工，但安排接駁其中新舊10個樓層則預計需額外9個月、至2026年3月才完成。不同消息人士對2025年中議員能否全數遷入新大樓口風各異，一說2025年中已裝修好，另一則說要看工程進度及當時情况，並非必要趕及遷入，可能部分秘書處人員要搬離才可進行工程。